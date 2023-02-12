https://sputniknews.com.tr/20230212/enkaz-altinda-neredeyse-5-gun-dayandi-110-saat-sonra-bir-kedi-sag-cikarildi-1066930307.html
Enkaz altında neredeyse 5 gün dayandı: 110 saat sonra bir kedi sağ çıkarıldı
Enkaz altında neredeyse 5 gün dayandı: 110 saat sonra bir kedi sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş’ta bir kedi, depremin 110'uncu saatinde yıkılan binanın enkazından canlı çıkartıldı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T19:24+0300
2023-02-12T19:24+0300
2023-02-12T19:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kedi
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremin 110. saatinde Kahramanmaraş'ta bulunan 7 katlı Hamdi Bey Apartmanı'nın enkazından bir kedi canlı çıkarıldı. Ekipler kediyi bir süre sevip ardından da su verdi.
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türkiye, deprem, kedi, kahramanmaraş
türkiye, deprem, kedi, kahramanmaraş
Enkaz altında neredeyse 5 gün dayandı: 110 saat sonra bir kedi sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş’ta bir kedi, depremin 110'uncu saatinde yıkılan binanın enkazından canlı çıkartıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremin 110. saatinde Kahramanmaraş'ta bulunan 7 katlı Hamdi Bey Apartmanı'nın enkazından bir kedi canlı çıkarıldı. Ekipler kediyi bir süre sevip ardından da su verdi.