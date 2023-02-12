https://sputniknews.com.tr/20230212/dso-suriyede-depremde-yaklasik-8-bin-500-kisi-hayatini-kaybetti-1066931383.html
DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Richard Brennan, ülke genelinde depremden kaynaklı olarak yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T20:28+0300
2023-02-12T20:28+0300
2023-02-12T20:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
dsö
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DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Brennan, depremin Suriye’deki etkileri ile ilgili açıklamasında ülke genelinde yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın artmaya devam edeceğini söyledi.“Kesin rakamı söylemek zor, rakam her geçen gün artıyor. Ancak bugün itibarı ile bildiklerimize göre, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 500 kişi yaralandı, Suriye'nin kuzeybatısında ise yaklaşık 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 500 kişi de yaralandı” diyen Brennan, bu rakamların artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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suriye, deprem, dsö
DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti
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Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Richard Brennan, ülke genelinde depremden kaynaklı olarak yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Brennan, depremin Suriye’deki etkileri ile ilgili açıklamasında ülke genelinde yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın artmaya devam edeceğini söyledi.
“Kesin rakamı söylemek zor, rakam her geçen gün artıyor. Ancak bugün itibarı ile bildiklerimize göre, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 500 kişi yaralandı, Suriye'nin kuzeybatısında ise yaklaşık 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 500 kişi de yaralandı” diyen Brennan, bu rakamların artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.