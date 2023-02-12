Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/dso-suriyede-depremde-yaklasik-8-bin-500-kisi-hayatini-kaybetti-1066931383.html
DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Richard Brennan, ülke genelinde depremden kaynaklı olarak yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T20:28+0300
2023-02-12T20:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
dsö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066736677_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_99cf3bd0d4396e31958f5427e31e96ec.jpg
DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Brennan, depremin Suriye’deki etkileri ile ilgili açıklamasında ülke genelinde yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın artmaya devam edeceğini söyledi.“Kesin rakamı söylemek zor, rakam her geçen gün artıyor. Ancak bugün itibarı ile bildiklerimize göre, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 500 kişi yaralandı, Suriye'nin kuzeybatısında ise yaklaşık 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 500 kişi de yaralandı” diyen Brennan, bu rakamların artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066736677_103:0:1923:1365_1920x0_80_0_0_c9cf2906e3c8745b0f042ff2e51e9758.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, deprem, dsö
suriye, deprem, dsö

DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti

20:28 12.02.2023
© İHA / MUHAMMED RABAHSuriye- Deprem
Suriye- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA / MUHAMMED RABAH
Abone olTelegram
Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Richard Brennan, ülke genelinde depremden kaynaklı olarak yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Brennan, depremin Suriye’deki etkileri ile ilgili açıklamasında ülke genelinde yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın artmaya devam edeceğini söyledi.
“Kesin rakamı söylemek zor, rakam her geçen gün artıyor. Ancak bugün itibarı ile bildiklerimize göre, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 500 kişi yaralandı, Suriye'nin kuzeybatısında ise yaklaşık 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 500 kişi de yaralandı” diyen Brennan, bu rakamların artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала