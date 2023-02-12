https://sputniknews.com.tr/20230212/dso-suriyede-depremde-yaklasik-8-bin-500-kisi-hayatini-kaybetti-1066931383.html

DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti

DSÖ: Suriye’de depremde yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Richard Brennan, ülke genelinde depremden kaynaklı olarak yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T20:28+0300

2023-02-12T20:28+0300

2023-02-12T20:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

deprem

dsö

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DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Brennan, depremin Suriye’deki etkileri ile ilgili açıklamasında ülke genelinde yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın artmaya devam edeceğini söyledi.“Kesin rakamı söylemek zor, rakam her geçen gün artıyor. Ancak bugün itibarı ile bildiklerimize göre, Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 500 kişi yaralandı, Suriye'nin kuzeybatısında ise yaklaşık 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 500 kişi de yaralandı” diyen Brennan, bu rakamların artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

suriye

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