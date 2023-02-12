Türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/disisleri-bakani-cavusoglu-iyi-komsuluk-boyle-gunde-belli-olur-1066921481.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:15+0300
2023-02-12T13:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mevlüt çavuşoğlu
nikos dendias
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066921913_0:43:2500:1449_1920x0_80_0_0_6eecdf70caf13073b656385780597e80.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Hatay'da açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi.Dendias ise "Miçotakis'ten aldığımız talimatla Yunanistan olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ben de Mevlüt'e katılıyorum, ilişkilerimizin düzelmesi için bir depremin daha olmaması gerektiği kanaatindeyim. Benim vatandaşlarımın Türk halkına verdiği destekten ötürü mutluyum" dedi.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066921913_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_c8516ee0b7a16b77b7ca4b3681e70cd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, nikos dendias, yunanistan
mevlüt çavuşoğlu, nikos dendias, yunanistan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur

13:15 12.02.2023 (güncellendi: 13:21 12.02.2023)
© AAÇavuşoğlu ve Dendias Hatay'da
Çavuşoğlu ve Dendias Hatay'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Hatay'da açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi.
Dendias ise "Miçotakis'ten aldığımız talimatla Yunanistan olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ben de Mevlüt'e katılıyorum, ilişkilerimizin düzelmesi için bir depremin daha olmaması gerektiği kanaatindeyim. Benim vatandaşlarımın Türk halkına verdiği destekten ötürü mutluyum" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала