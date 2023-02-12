https://sputniknews.com.tr/20230212/disisleri-bakani-cavusoglu-iyi-komsuluk-boyle-gunde-belli-olur-1066921481.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:15+0300
2023-02-12T13:15+0300
2023-02-12T13:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mevlüt çavuşoğlu
nikos dendias
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066921913_0:43:2500:1449_1920x0_80_0_0_6eecdf70caf13073b656385780597e80.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Hatay'da açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi.Dendias ise "Miçotakis'ten aldığımız talimatla Yunanistan olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ben de Mevlüt'e katılıyorum, ilişkilerimizin düzelmesi için bir depremin daha olmaması gerektiği kanaatindeyim. Benim vatandaşlarımın Türk halkına verdiği destekten ötürü mutluyum" dedi.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066921913_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_c8516ee0b7a16b77b7ca4b3681e70cd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, nikos dendias, yunanistan
mevlüt çavuşoğlu, nikos dendias, yunanistan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
13:15 12.02.2023 (güncellendi: 13:21 12.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Hatay'da açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi.
Dendias ise "Miçotakis'ten aldığımız talimatla Yunanistan olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ben de Mevlüt'e katılıyorum, ilişkilerimizin düzelmesi için bir depremin daha olmaması gerektiği kanaatindeyim. Benim vatandaşlarımın Türk halkına verdiği destekten ötürü mutluyum" dedi.