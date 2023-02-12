https://sputniknews.com.tr/20230212/disisleri-bakani-cavusoglu-iyi-komsuluk-boyle-gunde-belli-olur-1066921481.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T13:15+0300

2023-02-12T13:15+0300

2023-02-12T13:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mevlüt çavuşoğlu

nikos dendias

yunanistan

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Hatay'da açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İyi komşuluk böyle günde belli olur" dedi.Dendias ise "Miçotakis'ten aldığımız talimatla Yunanistan olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ben de Mevlüt'e katılıyorum, ilişkilerimizin düzelmesi için bir depremin daha olmaması gerektiği kanaatindeyim. Benim vatandaşlarımın Türk halkına verdiği destekten ötürü mutluyum" dedi.

yunanistan

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mevlüt çavuşoğlu, nikos dendias, yunanistan