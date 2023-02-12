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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-koordinatoru-kardastan-yeni-siginmaci-iddiasina-yanit---1066932977.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan 'yeni sığınmacı' iddiasına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan 'yeni sığınmacı' iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından 'tek bir Suriyelinin dahi' Türkiye'ye... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T21:54+0300
2023-02-12T21:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
sığınmacı
idris kardaş
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Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor" iddiasına yanıt verdi. Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
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türkiye, suriye, sığınmacı, idris kardaş
türkiye, suriye, sığınmacı, idris kardaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan 'yeni sığınmacı' iddiasına yanıt

21:54 12.02.2023
© İHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından 'tek bir Suriyelinin dahi' Türkiye'ye giriş yapmadığını bildirdi.
Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor" iddiasına yanıt verdi.
Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
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