https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-vurdugu-illerden-kayseriye-gelen-depremzedelere-hos-geldin-ikrami--1066980915.html
Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere ‘hoş geldin ikramı’
Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere ‘hoş geldin ikramı’
Deprem sonrası yaşadıkları yeri bırakarak, Kayseri’ye gelen vatandaşlara şehir merkezi girişinde yardımseverler tarafından çay, çorba ve yiyecek dağıtımı... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T18:40+0300
2023-02-12T18:40+0300
2023-02-13T18:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kayseri
deprem
video
türkiye
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Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, şehirde yaşayan halk çevre illere gitmeye başladı. Bu illerden biri olan Kayseri'nin şehir merkezi girişinde, şehrin halkı depremzedelere ikramlarda bulundu. Depremzedeler, ikramda bulunan yardımseverlere korna çalarak teşekkür etti.
kayseri
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Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere yolda ‘hoş geldin ikramı’
Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere yolda ‘hoş geldin ikramı’
2023-02-12T18:40+0300
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PT0M07S
Sputnik Türkiye
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kayseri, deprem, video, видео, türkiye
kayseri, deprem, video, видео, türkiye
Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere ‘hoş geldin ikramı’
18:40 12.02.2023 (güncellendi: 18:22 13.02.2023) Abone ol
Deprem sonrası yaşadıkları yeri bırakarak, Kayseri’ye gelen vatandaşlara şehir merkezi girişinde yardımseverler tarafından çay, çorba ve yiyecek dağıtımı yapıldı.
Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, şehirde yaşayan halk çevre illere gitmeye başladı.
Bu illerden biri olan Kayseri'nin şehir merkezi girişinde, şehrin halkı depremzedelere ikramlarda bulundu. Depremzedeler, ikramda bulunan yardımseverlere korna çalarak teşekkür etti.