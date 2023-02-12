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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-vurdugu-illerden-kayseriye-gelen-depremzedelere-hos-geldin-ikrami--1066980915.html
Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere ‘hoş geldin ikramı’
Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere ‘hoş geldin ikramı’
Deprem sonrası yaşadıkları yeri bırakarak, Kayseri’ye gelen vatandaşlara şehir merkezi girişinde yardımseverler tarafından çay, çorba ve yiyecek dağıtımı... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T18:40+0300
2023-02-13T18:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kayseri
deprem
video
türkiye
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Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, şehirde yaşayan halk çevre illere gitmeye başladı. Bu illerden biri olan Kayseri'nin şehir merkezi girişinde, şehrin halkı depremzedelere ikramlarda bulundu. Depremzedeler, ikramda bulunan yardımseverlere korna çalarak teşekkür etti.
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Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere yolda ‘hoş geldin ikramı’
Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere yolda ‘hoş geldin ikramı’
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kayseri, deprem, video, видео, türkiye
kayseri, deprem, video, видео, türkiye

Depremin vurduğu illerden Kayseri’ye gelen depremzedelere ‘hoş geldin ikramı’

18:40 12.02.2023 (güncellendi: 18:22 13.02.2023)
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Deprem sonrası yaşadıkları yeri bırakarak, Kayseri’ye gelen vatandaşlara şehir merkezi girişinde yardımseverler tarafından çay, çorba ve yiyecek dağıtımı yapıldı.
Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, şehirde yaşayan halk çevre illere gitmeye başladı.
Bu illerden biri olan Kayseri'nin şehir merkezi girişinde, şehrin halkı depremzedelere ikramlarda bulundu. Depremzedeler, ikramda bulunan yardımseverlere korna çalarak teşekkür etti.
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