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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-vurdugu-10-ilde-hava-nasil-1066915127.html
Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?
Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T06:58+0300
2023-02-12T06:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hava durumu
kahramanmaraş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/depremden-etkilenen-10-ilin-hava-durumu-1066874219.html
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deprem, hava durumu, kahramanmaraş
deprem, hava durumu, kahramanmaraş

Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?

06:58 12.02.2023
© AAKahramanmaraş'ta kurtarma çalışmaları
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hava sıcaklıkları belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Kahramanmaraş 8 derece, çok bulutlu
Hatay 12 derece, az bulutlu
Adana 14 dere, az bulutlu
Malatya sıfırın altında 1 derece, az bulutlu
Diyarbakır 7 derece, az bulutlu
Gaziantep 8 derece az bulutlu
Şanlıurfa 9 derece, az bulutlu
7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felaketlerde şu ana kadar 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
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