https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-vurdugu-10-ilde-hava-nasil-1066915127.html
Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?
Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T06:58+0300
2023-02-12T06:58+0300
2023-02-12T06:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hava durumu
kahramanmaraş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/depremden-etkilenen-10-ilin-hava-durumu-1066874219.html
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deprem, hava durumu, kahramanmaraş
deprem, hava durumu, kahramanmaraş
Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hava sıcaklıkları belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Kahramanmaraş 8 derece, çok bulutlu
Hatay 12 derece, az bulutlu
Adana 14 dere, az bulutlu
Malatya sıfırın altında 1 derece, az bulutlu
Diyarbakır 7 derece, az bulutlu
Gaziantep 8 derece az bulutlu
Şanlıurfa 9 derece, az bulutlu