https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-vurdugu-10-ilde-hava-nasil-1066915127.html

Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?

Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T06:58+0300

2023-02-12T06:58+0300

2023-02-12T06:58+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hava durumu

kahramanmaraş

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230211/depremden-etkilenen-10-ilin-hava-durumu-1066874219.html

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deprem, hava durumu, kahramanmaraş