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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/deprem-sonrasi-malatya-adiyaman-yolunda-derin-catlaklar-olustu--1066963889.html
Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
Malatya-Adıyaman karayolunda depremin ardından yol boyunca çatlaklar ve yarıklar meydana geldi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
yol
hasar
malatya
adıyaman
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinden biri de yolların hasar görmesi oldu.Pazar günü öğle saati paylaşılan görüntüde Malatya-Adıyaman karayolunun kilometreler boyunca derin çukurlar oluşturması dikkati çekti. Ekipler, hasar gören yolların tespit edilmesinin ardından onarım çalışmaları için harekete geçti.
malatya
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Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
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video, deprem, yol, hasar, malatya, adıyaman, видео
video, deprem, yol, hasar, malatya, adıyaman, видео

Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu

18:05 12.02.2023 (güncellendi: 16:18 13.02.2023)
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Malatya-Adıyaman karayolunda depremin ardından yol boyunca çatlaklar ve yarıklar meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinden biri de yolların hasar görmesi oldu.
Pazar günü öğle saati paylaşılan görüntüde Malatya-Adıyaman karayolunun kilometreler boyunca derin çukurlar oluşturması dikkati çekti.
Ekipler, hasar gören yolların tespit edilmesinin ardından onarım çalışmaları için harekete geçti.
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