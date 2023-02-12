https://sputniknews.com.tr/20230212/deprem-sonrasi-malatya-adiyaman-yolunda-derin-catlaklar-olustu--1066963889.html
Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
Malatya-Adıyaman karayolunda depremin ardından yol boyunca çatlaklar ve yarıklar meydana geldi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T18:05+0300
2023-02-12T18:05+0300
2023-02-13T16:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
yol
hasar
malatya
adıyaman
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinden biri de yolların hasar görmesi oldu.Pazar günü öğle saati paylaşılan görüntüde Malatya-Adıyaman karayolunun kilometreler boyunca derin çukurlar oluşturması dikkati çekti. Ekipler, hasar gören yolların tespit edilmesinin ardından onarım çalışmaları için harekete geçti.
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Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
2023-02-12T18:05+0300
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PT1M12S
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feedback.tr@sputniknews.com
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video, deprem, yol, hasar, malatya, adıyaman, видео
video, deprem, yol, hasar, malatya, adıyaman, видео
Deprem sonrası Malatya-Adıyaman yolunda derin çatlaklar oluştu
18:05 12.02.2023 (güncellendi: 16:18 13.02.2023) Abone ol
Malatya-Adıyaman karayolunda depremin ardından yol boyunca çatlaklar ve yarıklar meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinden biri de yolların hasar görmesi oldu.
Pazar günü öğle saati paylaşılan görüntüde Malatya-Adıyaman karayolunun kilometreler boyunca derin çukurlar oluşturması dikkati çekti.
Ekipler, hasar gören yolların tespit edilmesinin ardından onarım çalışmaları için harekete geçti.