https://sputniknews.com.tr/20230212/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-sahada-arama-kurtarma-amaciyla-34-bin-717-personelimiz-var-1066930652.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GSM operatörleri 1 ay süreyle görüşmeleri ücretsiz sağlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GSM operatörleri 1 ay süreyle görüşmeleri ücretsiz sağlayacak
AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T19:51+0300
2023-02-12T19:51+0300
2023-02-12T20:14+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fuat oktay
gsm
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
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deprem, fuat oktay, gsm
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GSM operatörleri 1 ay süreyle görüşmeleri ücretsiz sağlayacak
19:51 12.02.2023 (güncellendi: 20:14 12.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
"Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz.
10 bin 600 ton odun ve 2 bin 100 ton kömür sahaya sevk edilmiş durumdadır.
Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.
Deprem bölgesinde deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak.
Afet bölgesinden 400 bin vatandaşı hava yoluyla tahliye ettik.