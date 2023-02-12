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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-sahada-arama-kurtarma-amaciyla-34-bin-717-personelimiz-var-1066930652.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GSM operatörleri 1 ay süreyle görüşmeleri ücretsiz sağlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GSM operatörleri 1 ay süreyle görüşmeleri ücretsiz sağlayacak
AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T19:51+0300
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deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fuat oktay
gsm
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
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deprem, fuat oktay, gsm
deprem, fuat oktay, gsm

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GSM operatörleri 1 ay süreyle görüşmeleri ücretsiz sağlayacak

19:51 12.02.2023 (güncellendi: 20:14 12.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
"Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz.
10 bin 600 ton odun ve 2 bin 100 ton kömür sahaya sevk edilmiş durumdadır.
Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.
Deprem bölgesinde deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak.
Afet bölgesinden 400 bin vatandaşı hava yoluyla tahliye ettik.
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