Türkiye
SON DAKİKA | Depremin ardından 176. saatte bir kadın enkazın altından sağ çıkarıldı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/cinli-arama-kurtarma-gorevlileri-adiyamanda-enkaz-altindaki-bir-kadina-ulasmaya-calisiyor-1066949122.html
Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
Depremin ardından Çin’den gelen arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlara kurtarma operasyonu yürütüyor. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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adıyaman
deprem
enkaz
arama kurtarma
çin
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Depremin ardından Çin’den gelen arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlara kurtarma operasyonu yürütüyor.Enkaz çevresinde bulunan vatandaşların yönlendirmesiyle bir kadının göçük altında kaldığı konum tespit edildi. Kurtarma görevlileri, göçük altında kalan kadını kurtarmak için süratle kazı çalışmasına başladı.
adıyaman
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Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
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video, adıyaman, deprem, enkaz, arama kurtarma, çin, видео
video, adıyaman, deprem, enkaz, arama kurtarma, çin, видео

Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor

09:00 12.02.2023 (güncellendi: 11:59 13.02.2023)
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Depremin ardından Çin’den gelen arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlara kurtarma operasyonu yürütüyor.
Enkaz çevresinde bulunan vatandaşların yönlendirmesiyle bir kadının göçük altında kaldığı konum tespit edildi.
Kurtarma görevlileri, göçük altında kalan kadını kurtarmak için süratle kazı çalışmasına başladı.
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