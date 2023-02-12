https://sputniknews.com.tr/20230212/cinli-arama-kurtarma-gorevlileri-adiyamanda-enkaz-altindaki-bir-kadina-ulasmaya-calisiyor-1066949122.html
Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
Depremin ardından Çin’den gelen arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlara kurtarma operasyonu yürütüyor. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T09:00+0300
2023-02-12T09:00+0300
2023-02-13T11:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
adıyaman
deprem
enkaz
arama kurtarma
çin
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Depremin ardından Çin’den gelen arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlara kurtarma operasyonu yürütüyor.Enkaz çevresinde bulunan vatandaşların yönlendirmesiyle bir kadının göçük altında kaldığı konum tespit edildi. Kurtarma görevlileri, göçük altında kalan kadını kurtarmak için süratle kazı çalışmasına başladı.
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çin
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Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
Çinli arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da enkaz altındaki bir kadına ulaşmaya çalışıyor
2023-02-12T09:00+0300
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Sputnik Türkiye
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video, adıyaman, deprem, enkaz, arama kurtarma, çin, видео
video, adıyaman, deprem, enkaz, arama kurtarma, çin, видео
Depremin ardından Çin’den gelen arama kurtarma görevlileri, Adıyaman’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlara kurtarma operasyonu yürütüyor.
Enkaz çevresinde bulunan vatandaşların yönlendirmesiyle bir kadının göçük altında kaldığı konum tespit edildi.
Kurtarma görevlileri, göçük altında kalan kadını kurtarmak için süratle kazı çalışmasına başladı.