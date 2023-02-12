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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/baykar-deprem-magdurlarina-1000-konut-bagisladi-1066931138.html
Baykar, deprem mağdurlarına bin konut bağışladı
Baykar, deprem mağdurlarına bin konut bağışladı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremzedelere AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışladıklarını açıkladı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T20:09+0300
2023-02-12T20:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
konut
baykar savunma
selçuk bayraktar
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Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.Bayraktar, Kahramanmaraş'tan paylaştığı görüntülü mesajında da "Çok büyük iki depremle, çok büyük bir felaketle sarsındık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu; büyük bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor" diye konuştu.En büyük gayreti enkaz başında soğukta, karda kışta canla başla mücadele eden isimsiz kahramanların gösterdiğinin altını çizen Bayraktar, "Bu milletin bir evladı olarak Allah hepsinden razı olsun. Bu dileklerimi iletiyorum. Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının ve mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor. Tabii bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup iki bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar Konteyner Kent'i inşallah hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.Bayraktar, "Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak 1000 konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa, imkânı nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkânı olan tüm kurumlarımızı, afetzedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine de davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız" değerlendirmesinde bulundu.
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türkiye, deprem, konut, baykar savunma, selçuk bayraktar
türkiye, deprem, konut, baykar savunma, selçuk bayraktar

Baykar, deprem mağdurlarına bin konut bağışladı

20:09 12.02.2023 (güncellendi: 20:12 12.02.2023)
© İHA / ERDİ DEMÜR-TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA / ERDİ DEMÜR-
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremzedelere AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışladıklarını açıkladı.
Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Kahramanmaraş'tan paylaştığı görüntülü mesajında da "Çok büyük iki depremle, çok büyük bir felaketle sarsındık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu; büyük bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor" diye konuştu.
En büyük gayreti enkaz başında soğukta, karda kışta canla başla mücadele eden isimsiz kahramanların gösterdiğinin altını çizen Bayraktar, "Bu milletin bir evladı olarak Allah hepsinden razı olsun. Bu dileklerimi iletiyorum. Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının ve mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor. Tabii bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup iki bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar Konteyner Kent'i inşallah hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.
Bayraktar, "Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak 1000 konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa, imkânı nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkânı olan tüm kurumlarımızı, afetzedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine de davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız" değerlendirmesinde bulundu.
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