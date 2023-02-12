https://sputniknews.com.tr/20230212/balikesirde-kokorec-imalathanesinde-patlama-18-kisi-yaralandi-1066918397.html
Balıkesir'de kokoreç imalathanesinde patlama: 18 kişi yaralandı
Balıkesir'de kokoreç imalathanesinde patlama: 18 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T11:07+0300
2023-02-12T11:07+0300
2023-02-12T11:07+0300
türkiye
türkiye
balıkesir
patlama
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Göbel Mahallesi'nde Ramazan Kalçık'a ait kokoreç üretim işletmesinin ocak bölümünde LGP tanklarından sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.Patlamada, iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan yaralılardan 5'i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Ekiplerin patlamaya ilişkin araştırmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-unlu-oyuncunun-evinde-patlama--1066478475.html
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türkiye, balıkesir, patlama
türkiye, balıkesir, patlama
Balıkesir'de kokoreç imalathanesinde patlama: 18 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.
Göbel Mahallesi'nde Ramazan Kalçık'a ait kokoreç üretim işletmesinin ocak bölümünde LGP tanklarından sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamada, iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan 5'i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekiplerin patlamaya ilişkin araştırmaları sürüyor.