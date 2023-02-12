https://sputniknews.com.tr/20230212/bakan-ozer-20-subat-itibariyla-egitim-ve-ogretim-baslayacak-bir-daha-uzatma-olmayacak-1066924250.html

Bakan Özer: 20 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak

Bakan Özer: 20 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" dedi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T14:09+0300

2023-02-12T14:09+0300

2023-02-12T14:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

okul

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların yarıyıl tatilinin uzamasına ilişkin konuştu ve "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" dedi.'Depremden etkilenen bölgede okulla 1 Mart'a kadar tatil'Bakan Özer "Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230212/ozel-okullar-depremden-etkilenen-ogrenciler-icin-50-ilde-404-okulda-kontenjan-acti-1066918845.html

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okul, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer