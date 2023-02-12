https://sputniknews.com.tr/20230212/bakan-ozer-20-subat-itibariyla-egitim-ve-ogretim-baslayacak-bir-daha-uzatma-olmayacak-1066924250.html
Bakan Özer: 20 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak
Bakan Özer: 20 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" dedi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T14:09+0300
2023-02-12T14:09+0300
2023-02-12T14:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
okul
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların yarıyıl tatilinin uzamasına ilişkin konuştu ve "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" dedi.'Depremden etkilenen bölgede okulla 1 Mart'a kadar tatil'Bakan Özer "Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/ozel-okullar-depremden-etkilenen-ogrenciler-icin-50-ilde-404-okulda-kontenjan-acti-1066918845.html
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okul, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
okul, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer
Bakan Özer: 20 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak
14:09 12.02.2023 (güncellendi: 14:24 12.02.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların yarıyıl tatilinin uzamasına ilişkin konuştu ve "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" dedi.
'Depremden etkilenen bölgede okulla 1 Mart'a kadar tatil'
Bakan Özer "Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacak" dedi.