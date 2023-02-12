Türkiye
Depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Akay tutuklandı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/bakan-bozdag-deprem-bolgesinde-davalar-2-ay-sureyle-ertelenecek-1066925872.html
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle erteleneceğini açıkladı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T15:28+0300
2023-02-12T15:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
bekir bozdağ
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Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.Adalet Bakanı Bozdağ "(Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.
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türkiye, deprem, bekir bozdağ
türkiye, deprem, bekir bozdağ

Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

15:28 12.02.2023 (güncellendi: 15:38 12.02.2023)
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle erteleneceğini açıkladı.
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ "(Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.
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