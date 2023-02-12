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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/azerbaycanli-kadin-uzerindeki-ceketi-de-depremzedelere-bagisladi-1066922847.html
Azerbaycanlı kadın üzerindeki ceketi de depremzedelere bağışladı
Azerbaycanlı kadın üzerindeki ceketi de depremzedelere bağışladı
Azerbaycan'da yaşlı bir kadın, depremzedeler için ailesiyle birlikte getirdiği yardımlara üzerinden çıkardığı ceketi de ekledi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:38+0300
2023-02-12T13:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
azerbaycan
deprem
yardım
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım kampanyaları sürüyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, ailesiyle birlikte Türkiye’ye gönderilmek üzere yardım merkezine bağışta bulunan yaşlı bir kadının üstündeki ceketi de çıkararak teslim ettiği görüldü.Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım kampanyaları sürüyorAzerbaycan’da Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları da devam ediyor. Çok sayıda Azerbaycanlı bu kampanyalara katılarak, Türkiye'deki depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor. Devlet ve özel kurumlar tarafından kurulan yardım noktalarında toplanan bağışlar, yüzlerce gönüllü tarafından ayrıştırılarak paketlenip kutulara yerleştiriliyor. Yardımlar daha sonra tırlara yüklenerek Türkiye’deki afet bölgelerine gönderiliyor. Bugüne kadar Azerbaycan’dan Türkiye’ye yüzü aşkın insani yardım tırı gönderildi.
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türkiye, azerbaycan, deprem, yardım
türkiye, azerbaycan, deprem, yardım

Azerbaycanlı kadın üzerindeki ceketi de depremzedelere bağışladı

13:38 12.02.2023
© İHAAraba
Araba - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA
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Azerbaycan'da yaşlı bir kadın, depremzedeler için ailesiyle birlikte getirdiği yardımlara üzerinden çıkardığı ceketi de ekledi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım kampanyaları sürüyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, ailesiyle birlikte Türkiye’ye gönderilmek üzere yardım merkezine bağışta bulunan yaşlı bir kadının üstündeki ceketi de çıkararak teslim ettiği görüldü.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım kampanyaları sürüyor

Azerbaycan’da Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları da devam ediyor. Çok sayıda Azerbaycanlı bu kampanyalara katılarak, Türkiye'deki depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor. Devlet ve özel kurumlar tarafından kurulan yardım noktalarında toplanan bağışlar, yüzlerce gönüllü tarafından ayrıştırılarak paketlenip kutulara yerleştiriliyor. Yardımlar daha sonra tırlara yüklenerek Türkiye’deki afet bölgelerine gönderiliyor. Bugüne kadar Azerbaycan’dan Türkiye’ye yüzü aşkın insani yardım tırı gönderildi.
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