https://sputniknews.com.tr/20230212/azerbaycanli-kadin-uzerindeki-ceketi-de-depremzedelere-bagisladi-1066922847.html

Azerbaycanlı kadın üzerindeki ceketi de depremzedelere bağışladı

Azerbaycanlı kadın üzerindeki ceketi de depremzedelere bağışladı

Azerbaycan'da yaşlı bir kadın, depremzedeler için ailesiyle birlikte getirdiği yardımlara üzerinden çıkardığı ceketi de ekledi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T13:38+0300

2023-02-12T13:38+0300

2023-02-12T13:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

azerbaycan

deprem

yardım

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım kampanyaları sürüyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, ailesiyle birlikte Türkiye’ye gönderilmek üzere yardım merkezine bağışta bulunan yaşlı bir kadının üstündeki ceketi de çıkararak teslim ettiği görüldü.Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım kampanyaları sürüyorAzerbaycan’da Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları da devam ediyor. Çok sayıda Azerbaycanlı bu kampanyalara katılarak, Türkiye'deki depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor. Devlet ve özel kurumlar tarafından kurulan yardım noktalarında toplanan bağışlar, yüzlerce gönüllü tarafından ayrıştırılarak paketlenip kutulara yerleştiriliyor. Yardımlar daha sonra tırlara yüklenerek Türkiye’deki afet bölgelerine gönderiliyor. Bugüne kadar Azerbaycan’dan Türkiye’ye yüzü aşkın insani yardım tırı gönderildi.

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türkiye, azerbaycan, deprem, yardım