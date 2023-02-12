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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/antakyadaki-yikim-havadan-goruntulendi--1066966406.html
Antakya’daki yıkım havadan görüntülendi
Antakya’daki yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkıma uğrayan Antakya, drone ile görüntülendi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Hayalet şehri andıran görüntülerde, binaların büyük çoğunluğunun büyük hasara uğrayarak kullanılamaz hale geldiği göze çarpıyor. Büyük yıkımın yaşandığı ilçede enkaz çalışmaları devam ediyor.
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Antakya’da yıkım havadan görüntülendi
Antakya’da yıkım havadan görüntülendi
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video, deprem, hatay, drone, видео
video, deprem, hatay, drone, видео

Antakya’daki yıkım havadan görüntülendi

10:15 12.02.2023 (güncellendi: 16:31 13.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkıma uğrayan Antakya, drone ile görüntülendi.
Hayalet şehri andıran görüntülerde, binaların büyük çoğunluğunun büyük hasara uğrayarak kullanılamaz hale geldiği göze çarpıyor.
Büyük yıkımın yaşandığı ilçede enkaz çalışmaları devam ediyor.
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