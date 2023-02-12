https://sputniknews.com.tr/20230212/antakyadaki-yikim-havadan-goruntulendi--1066966406.html
Antakya’daki yıkım havadan görüntülendi
Antakya’daki yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkıma uğrayan Antakya, drone ile görüntülendi. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T10:15+0300
2023-02-12T10:15+0300
2023-02-13T16:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
hatay
drone
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Hayalet şehri andıran görüntülerde, binaların büyük çoğunluğunun büyük hasara uğrayarak kullanılamaz hale geldiği göze çarpıyor. Büyük yıkımın yaşandığı ilçede enkaz çalışmaları devam ediyor.
hatay
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Antakya’da yıkım havadan görüntülendi
Antakya’da yıkım havadan görüntülendi
2023-02-12T10:15+0300
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PT0M28S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, hatay, drone, видео
video, deprem, hatay, drone, видео
Antakya’daki yıkım havadan görüntülendi
10:15 12.02.2023 (güncellendi: 16:31 13.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkıma uğrayan Antakya, drone ile görüntülendi.
Hayalet şehri andıran görüntülerde, binaların büyük çoğunluğunun büyük hasara uğrayarak kullanılamaz hale geldiği göze çarpıyor.
Büyük yıkımın yaşandığı ilçede enkaz çalışmaları devam ediyor.