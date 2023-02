AK Parti Sözcüsü Çelik: Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz

https://sputniknews.com.tr/20230212/ak-parti-sozcusu-celik-sosyal-medyayi-bir-yikim-haline-cevirmeye-calisanlar-oldugunu--goruyoruz-1066934005.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Buna karşı en doğru... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ve Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ve çocukları ziyaret etti. Taziye ziyareti de gerçekleştiren Çelik, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çadırda kalan vatandaşlarla sohbet etti.Yüreğir Belediyesi'ni ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Çelik, enkaz altından kurtarılanların umutların diri tutulmasına vesile olduğunu belirterek, daha çok müjdeli haber almayı temenni etti.Bölgedeki bütün arama kurtarma ekiplerinin insanüstü bir gayret gösterdiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Ömer Çelik, bölgedeki yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi edildiğini ve Adana'nın bir sağlık üssü haline geldiğini anlatarak, havaalanının da bir lojistik üssü olarak bütün yardımların dağıtımında stratejik rol oynadığına dikkati çekti.Dezenformasyonun ve yalanın deprem kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğunu kaydeden Çelik, şöyle konuştu:'Hastanelerde güvenlik sorunu yok'Çelik, vatandaşların kendilerine bazı konuları ilettiğini dile getirerek, şunları bildirdi:Çelik, özellikle sosyal medya aracılığıyla sık sık "Şu saatte şurada deprem olacak" gibisinden yalanların yayılabildiğini belirterek, bilimsel olarak herhangi bir kimsenin depremin saatini tam olarak söyleyebilmesinin mümkün olmadığını anlattı.Vatandaşlar arasında infial yaratan konulara karşı açıklamalar yaptıklarını anımsatan Çelik, "Herkes de üzerindeki sorumluluğu yerine getirmeli. Çeşitli kanallardan sosyal medya başta olmak üzere bir şey söylediği zaman bunu dikkatli bir şekilde ortaya koymalı" ifadelerini kullandı.Çelik, artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle çok sayıda vatandaşın evlerine giremediğine işaret ederek, "Hasarlı, çok hasarlı, az hasarlı ya da hasarsız binaların tespiti konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gayretli bir şekilde bunlarla ilgili raporları ortaya koyduğunu, koymaya çalıştığını belirtmek isterim. Dolayısıyla kendilerine 'Binanızda sorun yoktur' mesajı geldiğinde tabii ki vatandaşlarımızın buna girmesinde bir sakınca yok ama hasarlı binalardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Çadır bölgeleri, misafirhaneler ve spor salonlarındaki depremzedelerin durumlarını günlük olarak takip ettiklerini belirten Çelik, şunları dile getirdi:'Hakim resim dayanışmadır ve afetle mücadeledir'Ömer Çelik, her kesimden sivil toplum örgütleri ve her partiden belediyelerin içtenlikle gayret sarf ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Bir yandan da sorumlularla ilgili Adalet Bakanlığının gereken genelgeyi yayımladığını ifade eden Çelik, başsavcılıkların sorumluların tutuklanması için gereken girişimleri ve çabayı ortaya koyduğunu anlattı.Çelik, Türkiye'de bir güvensizlik olduğu, yardım ekiplerinin sanki Türkiye'yi terk ediyormuş gibi haberlerin ortada dolaştığına değinerek, "Bunlar doğru değildir. Türkiye'de böyle gruplar arası saldırganlık vesaire yok. Hakim resim dayanışmadır ve afetle mücadeledir. Yağma olayları söz konusu olduğunda bunların ne kadar hızlı yakalandığını, polisin anında bunları yakalayarak bu girişimlerini engellediğini hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, evet bu çok can yakıcı bir olay fakat bu kişileri gördükleri anda kendileri müdahale etmesinler. Güvenlik güçlerine haber versinler. Güvenlik güçleri de onları zaten adli mercilere teslim edecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunun gereği yapılacaktır" diye konuştu.Yağmacılığa müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

