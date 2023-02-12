Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/ahmet-hakan-yalanciligin-yanina-utanmazlik-da-eklendi-1066915547.html
Ahmet Hakan: Yalancılığın yanına utanmazlık da eklendi
Ahmet Hakan: Yalancılığın yanına utanmazlık da eklendi
Ahmet Hakan, Kahramanmaraş depreminin ardından ortaya çıkan haberlerin bazılarının doğruluk payı olmadığını iddia etti ve "Yalancılığın yanına utanmazlık da... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T07:47+0300
2023-02-12T07:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ahmet hakan
deprem
dezenformasyon
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Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, depremin ardından yapılan yayınlara ilişkin, 'Eskiden yalanı ortaya çıkan bir kişinin azıcık yüzü kızarır, hafiften utanırdı' dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında bir televizyon kanalında yaşananları anlattı ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230212/hirsizlik-ve-yagma-sorusturmalarinda-48-supheli-tutuklandi-beyaz-esya-calan-kisi-araniyor-1066914787.html
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ahmet hakan, deprem, dezenformasyon
ahmet hakan, deprem, dezenformasyon

Ahmet Hakan: Yalancılığın yanına utanmazlık da eklendi

07:47 12.02.2023 (güncellendi: 07:49 12.02.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, Kahramanmaraş depreminin ardından ortaya çıkan haberlerin bazılarının doğruluk payı olmadığını iddia etti ve "Yalancılığın yanına utanmazlık da eklendi" dedi.
Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, depremin ardından yapılan yayınlara ilişkin, 'Eskiden yalanı ortaya çıkan bir kişinin azıcık yüzü kızarır, hafiften utanırdı' dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında bir televizyon kanalında yaşananları anlattı ve şunları ifade etti:
"Bir televizyonun haber yöneticisi, ekranda şöyle diyor: 'O kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye geri çevriliyor.' Birlikte program yaptığı arkadaşı, canlı yayında bu haber yöneticisini uyarıyor: “Şey... Yalnız o haber doğru değilmiş. Teyit.org onu şey etmedi.” Böyle bir uyarı karşısında bir haber yöneticisinin ne demesi lazım? Hemen şöyle demesi lazım: “Öyle mi? Çok pardon. Çok özür dilerim. Teyit etmeden bir palavrayı dile getirdim. Bazen biz bile yalanların etkisi altında kalabiliyoruz. İzleyicilerimiz verdiğim bu bilgiyi dikkate almasınlar" Peki bizimki ne diyor? Şöyle diyor: “Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa Nevşin. Yani yaparlar mı yaparlar. Eskiden yalanı ortaya çıkan bir kişinin azıcık yüzü kızarır, hafiften utanırdı. Yok, yok. Kalmadı artık böyle bir şey.
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