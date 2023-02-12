Ahmet Hakan: Yalancılığın yanına utanmazlık da eklendi

"Bir televizyonun haber yöneticisi, ekranda şöyle diyor: 'O kadar akıl almaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye geri çevriliyor.' Birlikte program yaptığı arkadaşı, canlı yayında bu haber yöneticisini uyarıyor: “Şey... Yalnız o haber doğru değilmiş. Teyit.org onu şey etmedi.” Böyle bir uyarı karşısında bir haber yöneticisinin ne demesi lazım? Hemen şöyle demesi lazım: “Öyle mi? Çok pardon. Çok özür dilerim. Teyit etmeden bir palavrayı dile getirdim. Bazen biz bile yalanların etkisi altında kalabiliyoruz. İzleyicilerimiz verdiğim bu bilgiyi dikkate almasınlar" Peki bizimki ne diyor? Şöyle diyor: “Valla doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Kafa bu kafa Nevşin. Yani yaparlar mı yaparlar. Eskiden yalanı ortaya çıkan bir kişinin azıcık yüzü kızarır, hafiften utanırdı. Yok, yok. Kalmadı artık böyle bir şey.