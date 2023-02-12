https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-saatler-0417de-kaldi--1066948377.html

Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı

Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı

Adıyaman merkezde yer alan bir saat kulesi, depremin gerçekleştiği saat olan 04:17’de durdu. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

adıyaman

saat kulesi

saat

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Depremin yakıcı etkilerini gözler önüne seren bir görüntü de Adıyaman'dan geldi. Saat kulesi, depremin gerçekleştiği saat olan 04:17’de durdu.Kulenin etrafında yer alan binaların yerle bir olması da görüntülere yansıdı.

adıyaman

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Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı 2023-02-12T10:30+0300 true PT0M17S

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