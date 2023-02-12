https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-saatler-0417de-kaldi--1066948377.html
Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı
Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı
Adıyaman merkezde yer alan bir saat kulesi, depremin gerçekleştiği saat olan 04:17’de durdu. 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T10:30+0300
2023-02-12T10:30+0300
2023-02-13T11:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
adıyaman
saat kulesi
saat
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Depremin yakıcı etkilerini gözler önüne seren bir görüntü de Adıyaman'dan geldi. Saat kulesi, depremin gerçekleştiği saat olan 04:17’de durdu.Kulenin etrafında yer alan binaların yerle bir olması da görüntülere yansıdı.
adıyaman
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Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı
Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı
2023-02-12T10:30+0300
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PT0M17S
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video, deprem, adıyaman, saat kulesi, saat, видео
video, deprem, adıyaman, saat kulesi, saat, видео
Adıyaman’da saatler 04:17’de kaldı
10:30 12.02.2023 (güncellendi: 11:58 13.02.2023) Abone ol
Adıyaman merkezde yer alan bir saat kulesi, depremin gerçekleştiği saat olan 04:17’de durdu.
Depremin yakıcı etkilerini gözler önüne seren bir görüntü de Adıyaman'dan geldi.
Saat kulesi, depremin gerçekleştiği saat olan 04:17’de durdu.
Kulenin etrafında yer alan binaların yerle bir olması da görüntülere yansıdı.