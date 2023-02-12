https://sputniknews.com.tr/20230212/85-yasindaki-kadin-152-saat-sonra-kurtarildi-merak-etme-birazdan-gorecegin-isik-gunes-olacak-1066923894.html
85 yaşındaki kadın 152 saat sonra kurtarıldı: ‘Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş olacak’
85 yaşındaki kadın 152 saat sonra kurtarıldı: ‘Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş olacak’
Hatay'da depremin 152'nci saatinde seslere kulak veren ekipler, 85 yaşındaki kadının enkaz altında olduğunu duydu. Yaşlı kadını enkaz altından çıkarmaya... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:50+0300
2023-02-12T13:50+0300
2023-02-12T13:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
hatay
deprem
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 7'nci gününde arama kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor. Hatay'da çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında 85 yaşındaki İsmihan teyzenin sesini duydu.Çalışmalarını hızlandıran ekipler, 30 santim aralıkta sıkışmış yaşlı kadını kurtarmak için uğraştı. İsmihan teyzeye fener tutan ekiplerin, "Işığı görüyor musun" sorusuna teyzenin, "Evet görüyorum" cevabı üzerine itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. Sağ salim enkaz altından çıkarılan kadın, alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi.
hatay
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türkiye, hatay, deprem
85 yaşındaki kadın 152 saat sonra kurtarıldı: ‘Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş olacak’
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Hatay'da depremin 152'nci saatinde seslere kulak veren ekipler, 85 yaşındaki kadının enkaz altında olduğunu duydu. Yaşlı kadını enkaz altından çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. İsmihan teyze, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 7'nci gününde arama kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor. Hatay'da çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında 85 yaşındaki İsmihan teyzenin sesini duydu.
Çalışmalarını hızlandıran ekipler, 30 santim aralıkta sıkışmış yaşlı kadını kurtarmak için uğraştı. İsmihan teyzeye fener tutan ekiplerin, "Işığı görüyor musun" sorusuna teyzenin, "Evet görüyorum" cevabı üzerine itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. Sağ salim enkaz altından çıkarılan kadın, alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi.