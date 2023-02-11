https://sputniknews.com.tr/20230211/zelenskiy-bazi-dunya-liderleri-ukraynanin-ab-uyeligi-konusunda-kotumser-1066904133.html

Zelenskiy: Bazı dünya liderleri, Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda kötümser

Zelenskiy: Bazı dünya liderleri, Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda kötümser

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’nın en erken 10 yıl sonra Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabileceği görüşünde olduğunu... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T21:33+0300

2023-02-11T21:33+0300

2023-02-11T21:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

avrupa birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066541140_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_2c00c274b4b4a9a3535e0da13395bbd3.jpg

ABD merkezli JP Morgan bankasının yatırım forumunda konuşan Zelenskiy, “Dünya liderleri arasında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üye olabilmesi için on yıla ihtiyacı olduğuna inanan bazı kötümserler var” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’nın AB üyeliği için 30 veya 50 yıl süre verildiğini anımsatan Zelenskiy, “Ama hükümetimizin görevi, ülkemizin en kısa zamanda AB’ye üye olmasını sağlamak” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/londra-paris-bruksel-turundaki-zelenskiy-savas-ucagi-ve-fuze-tedariki-icin-avrupayi-markaja-aldi-1066787440.html

ukrayna

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği