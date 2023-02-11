https://sputniknews.com.tr/20230211/zelenskiy-bazi-dunya-liderleri-ukraynanin-ab-uyeligi-konusunda-kotumser-1066904133.html
Zelenskiy: Bazı dünya liderleri, Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda kötümser
Zelenskiy: Bazı dünya liderleri, Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda kötümser
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’nın en erken 10 yıl sonra Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabileceği görüşünde olduğunu... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T21:33+0300
2023-02-11T21:33+0300
2023-02-11T21:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
avrupa birliği
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ABD merkezli JP Morgan bankasının yatırım forumunda konuşan Zelenskiy, “Dünya liderleri arasında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üye olabilmesi için on yıla ihtiyacı olduğuna inanan bazı kötümserler var” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’nın AB üyeliği için 30 veya 50 yıl süre verildiğini anımsatan Zelenskiy, “Ama hükümetimizin görevi, ülkemizin en kısa zamanda AB’ye üye olmasını sağlamak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/londra-paris-bruksel-turundaki-zelenskiy-savas-ucagi-ve-fuze-tedariki-icin-avrupayi-markaja-aldi-1066787440.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği
ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa birliği
Zelenskiy: Bazı dünya liderleri, Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda kötümser
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’nın en erken 10 yıl sonra Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabileceği görüşünde olduğunu söyledi.
ABD merkezli JP Morgan bankasının yatırım forumunda konuşan Zelenskiy, “Dünya liderleri arasında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üye olabilmesi için on yıla ihtiyacı olduğuna inanan bazı kötümserler var” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna’nın AB üyeliği için 30 veya 50 yıl süre verildiğini anımsatan Zelenskiy, “Ama hükümetimizin görevi, ülkemizin en kısa zamanda AB’ye üye olmasını sağlamak” dedi.