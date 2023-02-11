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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/yok-bahar-doneminin-uzaktan-ogretim-yoluyla-tamamlanmasinin-uygun-olduguna-karar-verilmistir-1066900591.html
YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir
YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir
YÖK'ten üniversitelerde uzaktan öğretim sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T19:49+0300
2023-02-11T19:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yükseköğretim kurulu (yök)
kahramanmaraş
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde bahar döneminde gerçekleştirilecek uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılar ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını duyurdu.YÖK'ün yazılı açıklamasında, depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi.
kahramanmaraş
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yükseköğretim kurulu (yök), kahramanmaraş
yükseköğretim kurulu (yök), kahramanmaraş

YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir

19:49 11.02.2023 (güncellendi: 19:50 11.02.2023)
© AAYükseköğretim Kurulu (YÖK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA
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YÖK'ten üniversitelerde uzaktan öğretim sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde bahar döneminde gerçekleştirilecek uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılar ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını duyurdu.
YÖK'ün yazılı açıklamasında, depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi.
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