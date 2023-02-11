https://sputniknews.com.tr/20230211/yok-bahar-doneminin-uzaktan-ogretim-yoluyla-tamamlanmasinin-uygun-olduguna-karar-verilmistir-1066900591.html

YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir

YÖK: Bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir

YÖK'ten üniversitelerde uzaktan öğretim sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T19:49+0300

2023-02-11T19:49+0300

2023-02-11T19:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yükseköğretim kurulu (yök)

kahramanmaraş

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde bahar döneminde gerçekleştirilecek uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılar ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını duyurdu.YÖK'ün yazılı açıklamasında, depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi.

kahramanmaraş

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yükseköğretim kurulu (yök), kahramanmaraş