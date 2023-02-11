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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/yeni-malatyaspor-turkiye-futbol-federasyonuna-ligden-cekilme-talebimizi-ilettik-1066878946.html
Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik
Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Henüz acılarımız taze ve... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T13:01+0300
2023-02-11T13:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yeni malatyaspor
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Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" denildi.
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yeni malatyaspor

Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik

13:01 11.02.2023
© AA / Sercan KüçükşahinKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da da deprem nedeniyle tarihi Yeni Camii kısmen yıkıldı. Ekipler, cami ve çevresindeki binalarda enkazında çalışma yaptı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da da deprem nedeniyle tarihi Yeni Camii kısmen yıkıldı. Ekipler, cami ve çevresindeki binalarda enkazında çalışma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA / Sercan Küçükşahin
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" denildi.
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