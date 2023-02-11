https://sputniknews.com.tr/20230211/yeni-malatyaspor-turkiye-futbol-federasyonuna-ligden-cekilme-talebimizi-ilettik-1066878946.html
Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik
Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Henüz acılarımız taze ve... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T13:01+0300
2023-02-11T13:01+0300
2023-02-11T13:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yeni malatyaspor
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Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" denildi.
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yeni malatyaspor
Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" denildi.