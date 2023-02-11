https://sputniknews.com.tr/20230211/yeni-malatyaspor-turkiye-futbol-federasyonuna-ligden-cekilme-talebimizi-ilettik-1066878946.html

Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik

Yeni Malatyaspor: Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi ilettik

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme taleplerini ilettiklerini söyleyerek, "Henüz acılarımız taze ve... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T13:01+0300

2023-02-11T13:01+0300

2023-02-11T13:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yeni malatyaspor

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Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız" denildi.

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