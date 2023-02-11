https://sputniknews.com.tr/20230211/turkiye-ermenistan-siniri-35-yil-sonra-depremzedeler-icin-acildi-1066895590.html

Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra depremzedeler için açıldı

Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra depremzedeler için açıldı

Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T17:45+0300

2023-02-11T17:45+0300

2023-02-11T17:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

ermenistan

sınır

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine ülkelerden de yardımlar devam ediyor. 1988'de Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 7 Aralık 1988 günü yerel saatle 11:41'de (UTC itibarıyla 07:41) 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmişti. Spitak depremi olarak tarihe geçen depremde Türk Kızılay tarafından toplanan yardımların bölgeye gönderilmesi için Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı’ndan tırların yardımı geçmişti. Aradan geçen 35 yıl sonra Türkiye'de meydana gelen deprem için Ermenistan kolları sıvadı. Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tırlık yardım malzemesi, Ermenistan heyeti ile Alican Köprüsü'ne getirildi. Burada Türk heyeti tarafından karşılanan Ermenistan tırları, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

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