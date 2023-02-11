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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/turkiye-ermenistan-siniri-35-yil-sonra-depremzedeler-icin-acildi-1066895590.html
Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra depremzedeler için açıldı
Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra depremzedeler için açıldı
Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T17:45+0300
2023-02-11T17:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
ermenistan
sınır
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine ülkelerden de yardımlar devam ediyor. 1988'de Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 7 Aralık 1988 günü yerel saatle 11:41'de (UTC itibarıyla 07:41) 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmişti. Spitak depremi olarak tarihe geçen depremde Türk Kızılay tarafından toplanan yardımların bölgeye gönderilmesi için Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı’ndan tırların yardımı geçmişti. Aradan geçen 35 yıl sonra Türkiye'de meydana gelen deprem için Ermenistan kolları sıvadı. Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tırlık yardım malzemesi, Ermenistan heyeti ile Alican Köprüsü'ne getirildi. Burada Türk heyeti tarafından karşılanan Ermenistan tırları, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.
ermenistan
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türkiye, ermenistan, sınır
türkiye, ermenistan, sınır

Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra depremzedeler için açıldı

17:45 11.02.2023
© İHA / SEBAHATTİN YUMIğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için 35 yıl sonra tır geçişi için açıldı.
Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için 35 yıl sonra tır geçişi için açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© İHA / SEBAHATTİN YUM
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Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için 35 yıl sonra tır geçişi için açıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine ülkelerden de yardımlar devam ediyor.
1988'de Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 7 Aralık 1988 günü yerel saatle 11:41'de (UTC itibarıyla 07:41) 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmişti. Spitak depremi olarak tarihe geçen depremde Türk Kızılay tarafından toplanan yardımların bölgeye gönderilmesi için Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı’ndan tırların yardımı geçmişti.
Aradan geçen 35 yıl sonra Türkiye'de meydana gelen deprem için Ermenistan kolları sıvadı. Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tırlık yardım malzemesi, Ermenistan heyeti ile Alican Köprüsü'ne getirildi. Burada Türk heyeti tarafından karşılanan Ermenistan tırları, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.
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