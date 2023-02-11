https://sputniknews.com.tr/20230211/turkcell-ceosunun-canli-yayindaki-internet-baglanti-sorunu-gundem-oldu-1066875710.html

Turkcell CEO'sunun canlı yayındaki internet bağlantı sorunu gündem oldu

Turkcell CEO'sunun canlı yayındaki internet bağlantı sorunu gündem oldu

Deprem bölgesindeki iletişim soruna ilişkin Turkcell Operasyon Merkezi'nden açıklama yapan Turkcell CEO’su Murat Erkan'ın internetindeki sorun gündem oldu. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T10:36+0300

2023-02-11T10:36+0300

2023-02-11T10:36+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

internet

telefon

turkcell

murat erkan

deprem

cüneyt özdemir

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin beşinci gününde bölgedeki iletişim sorunu devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren yaşanan internet ve arama problemi, vatandaşların operatörlere tepki göstermesine yol açtı. Konuyla ilgili Cüneyt Özdemir’in Youtube yayınına bağlanan Turkcell CEO’su Murat Erkan, yaşanan sorunları anlattı. Ancak Turkcell operasyon merkezinden yayına bağlanan Erkan'ın görüntüsünün zaman zaman donması, sesinde kesilmeler meydana gelmesi dikkati çekti.Erkan, bölgede deprem öncesine kadar 3 bin 400 adet iletişim istasyonu olduğunu, ilk depremin olduğu dakikada bunlardan bin 600’ünü kaybettiklerini açıkladı. Bu istasyonlarından bin 200’e yakını ise bir süre sonra geri getirildi.Erkan “Şu andaki önceliğimiz fatura kesmek değil. Şu anda önceliğimiz iletişimi kabul edilebilir seviyeye çıkartmak. Bizim derdimiz bir an önce kendi kontrol ettiğimiz alanları çözmek. Ben enerji problemini çözemem, ben yolu açamam, havaalanını işler hale getiremem, fırınım yok ekmek üretemem" dedi.

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internet, telefon, turkcell, murat erkan, deprem, cüneyt özdemir