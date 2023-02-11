https://sputniknews.com.tr/20230211/times-ukrayna-kirimi-vurmak-icin-ingiliz-fuzelerini-kullanmaya-hazir-1066869835.html
Times: Ukrayna, Kırım'ı vurmak için İngiliz füzelerini kullanmaya hazır
Times: Ukrayna, Kırım'ı vurmak için İngiliz füzelerini kullanmaya hazır
Times gazetesi, Ukrayna’nın Kırım'ı vurmak için İngiliz füzelerini kullanmaya hazır olduğunu aktardı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T01:26+0300
2023-02-11T01:26+0300
2023-02-11T01:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kırım
ingiltere
füze
saldırı
rusya
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The Times gazetesi, Ukrayna askeri çevrelerinden kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Ukraynalı yetkililerin İngiliz uzun menzilli füzeleri Kırım'daki hedefleri vurmak için kullanmaya hazır olduğunu, bunun ciddi bir tırmanışa dönüşebileceğini belirtti.Gazete, İngiltere hükümetinin Ukrayna'ya kaç adet füze tedarik edilebileceği konusu üzerinde çalıştığı bilgisini paylaştı. Haberde, ön tahminlere göre yer hedeflerine yönelik saldırılar için modifiye edilebilecek 240 kilometre menzilli Harpoon gemisavar füzelerinin tedarik edilebileceği, diğer bir seçeneğin ise havadan fırlatılan 560 km menzile sahip Storm Shadow seyir füzeleri olabileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/kirimda-turkiye-ve-suriye-icin-yardim-kampanyasi-baslatildi-1066715929.html
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ukrayna, kırım, ingiltere, füze, saldırı, rusya
ukrayna, kırım, ingiltere, füze, saldırı, rusya
Times: Ukrayna, Kırım'ı vurmak için İngiliz füzelerini kullanmaya hazır
01:26 11.02.2023 (güncellendi: 01:27 11.02.2023) Abone ol
Times gazetesi, Ukrayna’nın Kırım'ı vurmak için İngiliz füzelerini kullanmaya hazır olduğunu aktardı.
The Times gazetesi, Ukrayna askeri çevrelerinden kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Ukraynalı yetkililerin İngiliz uzun menzilli füzeleri Kırım'daki hedefleri vurmak için kullanmaya hazır olduğunu, bunun ciddi bir tırmanışa dönüşebileceğini belirtti.
Gazete, İngiltere hükümetinin Ukrayna'ya kaç adet füze tedarik edilebileceği konusu üzerinde çalıştığı bilgisini paylaştı.
Haberde, ön tahminlere göre yer hedeflerine yönelik saldırılar için modifiye edilebilecek 240 kilometre menzilli Harpoon gemisavar füzelerinin tedarik edilebileceği, diğer bir seçeneğin ise havadan fırlatılan 560 km menzile sahip Storm Shadow seyir füzeleri olabileceği kaydedildi.