https://sputniknews.com.tr/20230211/televizyon-yayincilari-dernegi-yardim-gecesi-duzenleyecek-turkiye-tek-yurek-1066873734.html

Televizyon Yayıncıları Derneği yardım gecesi düzenleyecek: 'Türkiye tek yürek'

Televizyon Yayıncıları Derneği yardım gecesi düzenleyecek: 'Türkiye tek yürek'

Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem sonrası yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Yardım gecesi... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T07:59+0300

2023-02-11T07:59+0300

2023-02-11T07:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

televizyon yayıncıları derneği (tvyd)

deprem

deprem

yardım

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Televizyon Yayıncıları Derneği, "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" açıklamasını yaptı.Çağrıya yanıt veren STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:"6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı. Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik."

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televizyon yayıncıları derneği (tvyd), deprem, deprem, yardım