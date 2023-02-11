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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/televizyon-yayincilari-dernegi-yardim-gecesi-duzenleyecek-turkiye-tek-yurek-1066873734.html
Televizyon Yayıncıları Derneği yardım gecesi düzenleyecek: 'Türkiye tek yürek'
Televizyon Yayıncıları Derneği yardım gecesi düzenleyecek: 'Türkiye tek yürek'
Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem sonrası yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Yardım gecesi... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T07:59+0300
2023-02-11T07:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
televizyon yayıncıları derneği (tvyd)
deprem
deprem
yardım
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Televizyon Yayıncıları Derneği, "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" açıklamasını yaptı.Çağrıya yanıt veren STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:"6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı. Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik."
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televizyon yayıncıları derneği (tvyd), deprem, deprem, yardım
televizyon yayıncıları derneği (tvyd), deprem, deprem, yardım

Televizyon Yayıncıları Derneği yardım gecesi düzenleyecek: 'Türkiye tek yürek'

07:59 11.02.2023
© CANER SÖNMEZ - EMRE BABA - İSMAİL COŞKUN - VOLKAN KAYALAR-AW825257Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıktı, ambulansa binene kadar el sallamaya devam etti.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıktı, ambulansa binene kadar el sallamaya devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© CANER SÖNMEZ - EMRE BABA - İSMAİL COŞKUN - VOLKAN KAYALAR-AW825257
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Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem sonrası yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Yardım gecesi “Türkiye tek yürek” sloganıyla 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de düzenlenecek.
Televizyon Yayıncıları Derneği, "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" açıklamasını yaptı.
Çağrıya yanıt veren STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.
Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:
"6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı. Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı. Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik."
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