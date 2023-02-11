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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-silah-ve-muhimmat-sevkiyati-fuze-saldirilariyla-engellendi-1066899249.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat sevkiyatı füze saldırılarıyla engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat sevkiyatı füze saldırılarıyla engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının füze saldırılarıyla engellendiğini duyurdu. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T19:14+0300
2023-02-11T19:15+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
silah
mühimmat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın ulaşım ve savunma sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan kritik önemdeki enerji tesislerine büyük bir füze ve drone saldırısı düzenlediği kaydedildi.Açıklamada, “10 Şubat'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın ulaşım ve savunma sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan kritik önemdeki enerji tesislerine yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, deniz ve kara tabanlı silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdi” denildi.Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Ayrıca, yabancı ülkelerden gönderilen silah ve mühimmatın yanı sıra Ukraynalı ek askeri güçlerin demiryolu ile çatışma bölgelerine sevkiyatı da engellendi” ifadeleri kullanıldı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, silah, mühimmat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat sevkiyatı füze saldırılarıyla engellendi

19:14 11.02.2023 (güncellendi: 19:15 11.02.2023)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının füze saldırılarıyla engellendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın ulaşım ve savunma sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan kritik önemdeki enerji tesislerine büyük bir füze ve drone saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, “10 Şubat'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın ulaşım ve savunma sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan kritik önemdeki enerji tesislerine yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, deniz ve kara tabanlı silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdi” denildi.
Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Ayrıca, yabancı ülkelerden gönderilen silah ve mühimmatın yanı sıra Ukraynalı ek askeri güçlerin demiryolu ile çatışma bölgelerine sevkiyatı da engellendi” ifadeleri kullanıldı.
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