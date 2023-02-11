https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-silah-ve-muhimmat-sevkiyati-fuze-saldirilariyla-engellendi-1066899249.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat sevkiyatı füze saldırılarıyla engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat sevkiyatı füze saldırılarıyla engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının füze saldırılarıyla engellendiğini duyurdu. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T19:14+0300

2023-02-11T19:14+0300

2023-02-11T19:15+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

silah

mühimmat

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın ulaşım ve savunma sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan kritik önemdeki enerji tesislerine büyük bir füze ve drone saldırısı düzenlediği kaydedildi.Açıklamada, “10 Şubat'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın ulaşım ve savunma sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan kritik önemdeki enerji tesislerine yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, deniz ve kara tabanlı silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdi” denildi.Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Ayrıca, yabancı ülkelerden gönderilen silah ve mühimmatın yanı sıra Ukraynalı ek askeri güçlerin demiryolu ile çatışma bölgelerine sevkiyatı da engellendi” ifadeleri kullanıldı.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, silah, mühimmat