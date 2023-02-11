https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-harkov-bolgesinde-bir-kasabayi-ele-gecirdi-1066871187.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesinde bir kasabayı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesinde bir kasabayı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde, Rusya sınırı yakınında yer alan Dvureçnoye kasabasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T04:19+0300

2023-02-11T04:19+0300

2023-02-11T04:19+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Cephenin Kupyansk yönünde, ‘Batı’ ordu birliklerinin gerçekleştirdiği taarruz sonucu, Harkov Bölgesi’ndeki Dvureçnoye yerleşimi tamamen özgürleştirildi” ifadesine yer verildi.Kupyansk yönünde helikopterlerden ve toplardan Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun 70’ten fazla asker, iki piyade savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve D-30 obüsünü kaybettiği kaydedildi.Gün içinde, 89 noktaya topçu ve füze saldırılarının gerçekleştirildiği aktarılırken ikisi Ugledar’da birkaç mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.Zaporojye Bölgesi’nde, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracının ve 14 HIMARS füzesinin yok edildiğini kaydetti.

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