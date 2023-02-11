Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-harkov-bolgesinde-bir-kasabayi-ele-gecirdi-1066871187.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesinde bir kasabayı ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesinde bir kasabayı ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde, Rusya sınırı yakınında yer alan Dvureçnoye kasabasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T04:19+0300
2023-02-11T04:19+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
harkov
iha
kontrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Cephenin Kupyansk yönünde, ‘Batı’ ordu birliklerinin gerçekleştirdiği taarruz sonucu, Harkov Bölgesi’ndeki Dvureçnoye yerleşimi tamamen özgürleştirildi” ifadesine yer verildi.Kupyansk yönünde helikopterlerden ve toplardan Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun 70’ten fazla asker, iki piyade savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve D-30 obüsünü kaybettiği kaydedildi.Gün içinde, 89 noktaya topçu ve füze saldırılarının gerçekleştirildiği aktarılırken ikisi Ugledar’da birkaç mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.Zaporojye Bölgesi’nde, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracının ve 14 HIMARS füzesinin yok edildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230211/times-ukrayna-kirimi-vurmak-icin-ingiliz-fuzelerini-kullanmaya-hazir-1066869835.html
rusya
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ec15fcda67a278a280cbd4068ab9e66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, iha, kontrol
rusya, ukrayna, harkov, iha, kontrol

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Harkov bölgesinde bir kasabayı ele geçirdi

04:19 11.02.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde, Rusya sınırı yakınında yer alan Dvureçnoye kasabasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Cephenin Kupyansk yönünde, ‘Batı’ ordu birliklerinin gerçekleştirdiği taarruz sonucu, Harkov Bölgesi’ndeki Dvureçnoye yerleşimi tamamen özgürleştirildi” ifadesine yer verildi.
Kupyansk yönünde helikopterlerden ve toplardan Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun 70’ten fazla asker, iki piyade savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve D-30 obüsünü kaybettiği kaydedildi.
Gün içinde, 89 noktaya topçu ve füze saldırılarının gerçekleştirildiği aktarılırken ikisi Ugledar’da birkaç mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.
Zaporojye Bölgesi’nde, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracının ve 14 HIMARS füzesinin yok edildiğini kaydetti.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
Ukrayna krizi
Times: Ukrayna, Kırım'ı vurmak için İngiliz füzelerini kullanmaya hazır
01:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала