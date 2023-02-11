https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-merkez-bankasi-diger-ulkelerle-dijital-para-uzerinden-ticareti-gorusebiliriz-1066869280.html
Rusya Merkez Bankası: Diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticareti görüşebiliriz
Rusya Merkez Bankası: Diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticareti görüşebiliriz
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, gelecekte diğer ülkelerle, dijital para üzerinden ticaret olasılığını değerlendirmenin mümkün olduğunu belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T00:30+0300
2023-02-11T00:30+0300
2023-02-11T00:31+0300
ekonomi
rusya merkez bankası
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugünkü basın toplantısında, “Gelecekte, elbette, çeşitli ülkelerle ikili ticarette ödemelerin dijital parayla yapılması konusunun değerlendirilmesi mümkün” ifadesini kullandı.Nabiullina, “Merkez bankalarının dijital para birimleri böyle bir fırsat veriyor” diye kaydetti.
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rusya merkez bankası
Rusya Merkez Bankası: Diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticareti görüşebiliriz
00:30 11.02.2023 (güncellendi: 00:31 11.02.2023) Abone ol
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, gelecekte diğer ülkelerle, dijital para üzerinden ticaret olasılığını değerlendirmenin mümkün olduğunu belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugünkü basın toplantısında, “Gelecekte, elbette, çeşitli ülkelerle ikili ticarette ödemelerin dijital parayla yapılması konusunun değerlendirilmesi mümkün” ifadesini kullandı.
Nabiullina, “Merkez bankalarının dijital para birimleri böyle bir fırsat veriyor” diye kaydetti.