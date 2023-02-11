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Rusya Merkez Bankası: Diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticareti görüşebiliriz
Rusya Merkez Bankası: Diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticareti görüşebiliriz
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, gelecekte diğer ülkelerle, dijital para üzerinden ticaret olasılığını değerlendirmenin mümkün olduğunu belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
rusya merkez bankası
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugünkü basın toplantısında, “Gelecekte, elbette, çeşitli ülkelerle ikili ticarette ödemelerin dijital parayla yapılması konusunun değerlendirilmesi mümkün” ifadesini kullandı.Nabiullina, “Merkez bankalarının dijital para birimleri böyle bir fırsat veriyor” diye kaydetti.
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rusya merkez bankası

Rusya Merkez Bankası: Diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticareti görüşebiliriz

00:30 11.02.2023 (güncellendi: 00:31 11.02.2023)
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Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, gelecekte diğer ülkelerle, dijital para üzerinden ticaret olasılığını değerlendirmenin mümkün olduğunu belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugünkü basın toplantısında, “Gelecekte, elbette, çeşitli ülkelerle ikili ticarette ödemelerin dijital parayla yapılması konusunun değerlendirilmesi mümkün” ifadesini kullandı.
Nabiullina, “Merkez bankalarının dijital para birimleri böyle bir fırsat veriyor” diye kaydetti.
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