https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-japonya-ile-baris-anlasmasi-konusu-kapandi-1066869531.html
Rusya: Japonya ile barış anlaşması konusu kapandı
Rusya: Japonya ile barış anlaşması konusu kapandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Japonya’nın, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu ülkeyle barış... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T00:39+0300
2023-02-11T00:39+0300
2023-02-11T00:39+0300
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anlaşma
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Barış anlaşması konusuna gelince, bu konu kapandı” ifadesini kullandı.Zaharova, “Japonya’nın Rusya’ya uyguladığı tek taraflı yaptırımların bariz düşmanca doğası yüzünden Moskova, Tokyo ile barış anlaşmasıyla ilgili görüşmelerden Mart 2022’de vazgeçti” diye ekledi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, 'bariz şekilde düşmanca tutum sergileyen bir ülkeyle' barış anlaşması imzalanması konusunu müzakere etmenin mümkün olmadığını söylemişti.Japonya, Rusya’nın diyalogu bitirme kararı için 'son derece üzücü ve tamamen kabul edilemez' ifadesi kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-abd-ile-nato-japonya-ve-guney-koreyi-ukrayna-krizine-cekmeye-calisiyor-1066458040.html
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rusya, japonya, mariya zaharova, barış, anlaşma
rusya, japonya, mariya zaharova, barış, anlaşma
Rusya: Japonya ile barış anlaşması konusu kapandı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Japonya’nın, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu ülkeyle barış anlaşmasıyla ilgili görüşmelerden geçen yılın mart ayında vazgeçildiğini anımsattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Barış anlaşması konusuna gelince, bu konu kapandı” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Japonya’nın Rusya’ya uyguladığı tek taraflı yaptırımların bariz düşmanca doğası yüzünden Moskova, Tokyo ile barış anlaşmasıyla ilgili görüşmelerden Mart 2022’de vazgeçti” diye ekledi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, 'bariz şekilde düşmanca tutum sergileyen bir ülkeyle' barış anlaşması imzalanması konusunu müzakere etmenin mümkün olmadığını söylemişti.
Japonya, Rusya’nın diyalogu bitirme kararı için 'son derece üzücü ve tamamen kabul edilemez' ifadesi kullanılmıştı.