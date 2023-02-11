https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-japonya-ile-baris-anlasmasi-konusu-kapandi-1066869531.html

Rusya: Japonya ile barış anlaşması konusu kapandı

Rusya: Japonya ile barış anlaşması konusu kapandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Japonya’nın, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu ülkeyle barış... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T00:39+0300

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rusya

japonya

mariya zaharova

barış

anlaşma

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Barış anlaşması konusuna gelince, bu konu kapandı” ifadesini kullandı.Zaharova, “Japonya’nın Rusya’ya uyguladığı tek taraflı yaptırımların bariz düşmanca doğası yüzünden Moskova, Tokyo ile barış anlaşmasıyla ilgili görüşmelerden Mart 2022’de vazgeçti” diye ekledi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, 'bariz şekilde düşmanca tutum sergileyen bir ülkeyle' barış anlaşması imzalanması konusunu müzakere etmenin mümkün olmadığını söylemişti.Japonya, Rusya’nın diyalogu bitirme kararı için 'son derece üzücü ve tamamen kabul edilemez' ifadesi kullanılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-abd-ile-nato-japonya-ve-guney-koreyi-ukrayna-krizine-cekmeye-calisiyor-1066458040.html

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