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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/rusya-acil-durumlar-bakanligi-deprem-bolgesinde-250den-fazla-kisiye-tibbi-yardim-saglandi-1066879096.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem bölgesinde 250'den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem bölgesinde 250'den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen 60’ı çocuk 250’den fazla... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T13:23+0300
2023-02-11T13:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
rusya acil durumlar bakanlığı
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Rus arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “Türkiye'de son 24 saat içinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, içinde sağ kişilerin olduğu sanılan hasarlı 10 binayı daha inceledi. Bakanlığın kurduğu sahra hastanesinde 60’ı çocuk 250’den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı” denildi.Rus kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de günde 1500 metreküpten fazla molozu kaldırdığı, kurtarma araçları ve özel ekipmanların kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarının yerel ve uluslararası kurtarma ekipleriyle işbirliği içinde aralıksız sürdüğü kaydedildi.
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türkiye, deprem, rusya acil durumlar bakanlığı
türkiye, deprem, rusya acil durumlar bakanlığı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem bölgesinde 250'den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı

13:23 11.02.2023
© AARusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem bölgesinde 250'den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem bölgesinde 250'den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen 60’ı çocuk 250’den fazla kişinin bakanlığın kurduğu sahra hastanesinde tıbbi yardım aldığı belirtildi.
Rus arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “Türkiye'de son 24 saat içinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, içinde sağ kişilerin olduğu sanılan hasarlı 10 binayı daha inceledi. Bakanlığın kurduğu sahra hastanesinde 60’ı çocuk 250’den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı” denildi.
Rus kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de günde 1500 metreküpten fazla molozu kaldırdığı, kurtarma araçları ve özel ekipmanların kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarının yerel ve uluslararası kurtarma ekipleriyle işbirliği içinde aralıksız sürdüğü kaydedildi.
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