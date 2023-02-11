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Rus vekil Kartapolov: ‘Nükleer üçlü’ Rusya'nın güvenliğinin ve dünya istikrarının temel garantisi
Rus vekil Kartapolov: ‘Nükleer üçlü’ Rusya'nın güvenliğinin ve dünya istikrarının temel garantisi
Rus vekil Andrey Kartapolov, Rus ‘nükleer üçlüsünün’ Rusya'nın güvenliğinin ve dünya istikrarının temel garantisi olduğunu söyledi 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T18:33+0300
2023-02-11T18:33+0300
dünya
rusya
andrey kartapolov
nükleer denizaltı
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde Rus nükleer üçlüsünün (hava, deniz ve kara nükleer güçleri) modern silahlarla donatılması çalışmalarının sürdüğünü, bunun Rusya'nın güvenliğinin ve dünya istikrarının temel garantisi olduğunu söyledi.Kartapolov, “Şu anda modern silahlarla donatımı süren Rus nükleer üçlüsü, sadece Rusya'nın güvenliği için değil, aynı zamanda caydırıcı etkisiyle dünyanın karmaşık bir transformasyon döneminden geçtiği bu zor koşullarda küresel istikrarın da temel garantisi olmaya devam ediyor” dedi.Rusya’nın savunma kabiliyetini güçlendirmeye devam ettiğine vurgu yapan Rus vekil, “Süzülme ünitesine sahip kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemi ile donatılmış yeni bir alay muharebe görevine başladı. Sarmat kıtalararası ağır balistik füze sisteminin başarılı testlerinin ardından, bu füzelerin de konuşlandırılması çalışmalarına başlandı” diye konuştu.Kartapolov, nükleer üçlünün sürekli olarak stratejik caydırıcılık sağlayacak bir seviyede tutulduğunu da sözlerine ekledi.
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rusya, andrey kartapolov, nükleer denizaltı
rusya, andrey kartapolov, nükleer denizaltı

Rus vekil Kartapolov: ‘Nükleer üçlü’ Rusya'nın güvenliğinin ve dünya istikrarının temel garantisi

18:33 11.02.2023
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
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Rus vekil Andrey Kartapolov, Rus ‘nükleer üçlüsünün’ Rusya'nın güvenliğinin ve dünya istikrarının temel garantisi olduğunu söyledi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde Rus nükleer üçlüsünün (hava, deniz ve kara nükleer güçleri) modern silahlarla donatılması çalışmalarının sürdüğünü, bunun Rusya'nın güvenliğinin ve dünya istikrarının temel garantisi olduğunu söyledi.
Kartapolov, “Şu anda modern silahlarla donatımı süren Rus nükleer üçlüsü, sadece Rusya'nın güvenliği için değil, aynı zamanda caydırıcı etkisiyle dünyanın karmaşık bir transformasyon döneminden geçtiği bu zor koşullarda küresel istikrarın da temel garantisi olmaya devam ediyor” dedi.
Rusya’nın savunma kabiliyetini güçlendirmeye devam ettiğine vurgu yapan Rus vekil, “Süzülme ünitesine sahip kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemi ile donatılmış yeni bir alay muharebe görevine başladı. Sarmat kıtalararası ağır balistik füze sisteminin başarılı testlerinin ardından, bu füzelerin de konuşlandırılması çalışmalarına başlandı” diye konuştu.
Kartapolov, nükleer üçlünün sürekli olarak stratejik caydırıcılık sağlayacak bir seviyede tutulduğunu da sözlerine ekledi.
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