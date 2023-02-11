https://sputniknews.com.tr/20230211/rtuk-baskani-yanlista-israr-eden-yayincilar-titizlikle-takip-ediliyor-1066894187.html

RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor

RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor

RTÜK Başkanı Şahin, "Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T17:22+0300

2023-02-11T17:22+0300

2023-02-11T17:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rtük

ebubekir şahin

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Şahin, bazı medya kuruluşlarının “ısrarla provokasyon yapma çabalarını” halkın yakından takip edip rahatsızlıklarını ilettiğini belirterek, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.

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2023

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Sputnik Türkiye

rtük, ebubekir şahin