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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/rtuk-baskani-yanlista-israr-eden-yayincilar-titizlikle-takip-ediliyor-1066894187.html
RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor
RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor
RTÜK Başkanı Şahin, "Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T17:22+0300
2023-02-11T17:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rtük
ebubekir şahin
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Şahin, bazı medya kuruluşlarının “ısrarla provokasyon yapma çabalarını” halkın yakından takip edip rahatsızlıklarını ilettiğini belirterek, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.
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rtük, ebubekir şahin
rtük, ebubekir şahin

RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikle takip ediliyor

17:22 11.02.2023
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA
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RTÜK Başkanı Şahin, "Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır" dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Şahin, bazı medya kuruluşlarının “ısrarla provokasyon yapma çabalarını” halkın yakından takip edip rahatsızlıklarını ilettiğini belirterek, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.
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