https://sputniknews.com.tr/20230211/orhan-aydinin-enkaz-altinda-bulunan-kizi-hayatini-kaybetti-1066873878.html
Orhan Aydın'ın enkaz altında bulunan kızı hayatını kaybetti
Orhan Aydın'ın enkaz altında bulunan kızı hayatını kaybetti
Orhan Aydın'ın kızının enkaz altında bulunan kızının hayatını kaybettiği öğrenildi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T08:15+0300
2023-02-11T08:15+0300
2023-02-11T08:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
orhan aydın
deprem
enkaz
ölüm
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Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında bulunan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedeni, bugün enkaz altından çıkarıldı.Sol Haber Portalı, haberi "Yazarımız Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş, depremin ardından enkaz altında kalmıştı. Eylem'i kaybettik..." ifadeleriyle duyurdu.
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orhan aydın, deprem, enkaz, ölüm
orhan aydın, deprem, enkaz, ölüm
Orhan Aydın'ın enkaz altında bulunan kızı hayatını kaybetti
08:15 11.02.2023 (güncellendi: 08:17 11.02.2023) Abone ol
Orhan Aydın'ın kızının enkaz altında bulunan kızının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında bulunan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedeni, bugün enkaz altından çıkarıldı.
Sol Haber Portalı, haberi "Yazarımız Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş, depremin ardından enkaz altında kalmıştı. Eylem'i kaybettik..." ifadeleriyle duyurdu.