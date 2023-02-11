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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/naci-gorur-uc-yildir-her-firsatta-soyledik-bir-yonetici-de-ya-hocam-sen-ne-diyorsun-diye-sormadi-1066894353.html
Naci Görür: Üç yıldır her fırsatta söyledik, bir yönetici de ‘Ya hocam sen ne diyorsun’ diye sormadı
Naci Görür: Üç yıldır her fırsatta söyledik, bir yönetici de ‘Ya hocam sen ne diyorsun’ diye sormadı
Radyo Sputnik’te Deprem Özel yayınına katılan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ‘Üç sene her fırsatta söyledik. Bizi duydular mı, duymadılar mı hiç de... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T17:22+0300
2023-02-11T18:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
naci görür
deprem
uyarı
açıklama
kahramanmaraş
antakya
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Kahramanmaraş’ta merkezli 10 şehirde yıkıma sebep olan ve şimdiye kadar 20 binden fazla insanın ölümüne neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremi yerine kadar bilen Prof. Dr. Naci Görür, üç yıldır bu konuda uyarılarda bulunduklarını ama hiç harekete geçilmediğini söyledi.Prof. Görür sözlerini şöyle sürdürdü:‘Bu deprem sizin de bildiğiniz gibi bağıra bağıra geldi. Geleceğini de söylüyordu. Çok basit bir sorun. Elazığ depremi olduğu zaman her yer bilimci bilir ki; bu sol yönlü fay, bir deprem ürettiği zaman o depremin enerjisinin bir kısmını da fayın kırılmadığı yerlere aktarır. Malatya’ya kadar kırdığına göre, kırılmayan kesimi de Malatya-Kahramanmaraş-Hatay arasıydı. Biz de çok komplike bir problem çözmedik. Basitçe bu enerjinin Maraş’a doğru transfer olacağını söyledik. Hemen deprem odaklı kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledik. Yerel yönetimler harekete geçmeli, merkezi hükûmet desteklemeli, halk talep etmeli dedik. Üç sene her fırsatta söyledik. Bizi duydular mı, duymadılar mı hiç de bilmiyorum. Hiç duymadıkları belli çünkü hiçbir yönetici bizi arayıp da ‘ya hocam sen ne diyorsun’ diye bir şey sormadı’
kahramanmaraş
antakya
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naci görür, deprem, uyarı, açıklama, kahramanmaraş, antakya
naci görür, deprem, uyarı, açıklama, kahramanmaraş, antakya

Naci Görür: Üç yıldır her fırsatta söyledik, bir yönetici de ‘Ya hocam sen ne diyorsun’ diye sormadı

17:22 11.02.2023 (güncellendi: 18:07 11.02.2023)
© İHA / ERSAN ERDOĞAN - ÖNDER AYDINBilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© İHA / ERSAN ERDOĞAN - ÖNDER AYDIN
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Radyo Sputnik’te Deprem Özel yayınına katılan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ‘Üç sene her fırsatta söyledik. Bizi duydular mı, duymadılar mı hiç de bilmiyorum. Hiç duymadıkları belli çünkü hiçbir yönetici bizi arayıp da ‘ya hocam sen ne diyorsun’ diye bir şey sormadı’ dedi.
Kahramanmaraş’ta merkezli 10 şehirde yıkıma sebep olan ve şimdiye kadar 20 binden fazla insanın ölümüne neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremi yerine kadar bilen Prof. Dr. Naci Görür, üç yıldır bu konuda uyarılarda bulunduklarını ama hiç harekete geçilmediğini söyledi.
Prof. Görür sözlerini şöyle sürdürdü:
‘Bu deprem sizin de bildiğiniz gibi bağıra bağıra geldi. Geleceğini de söylüyordu. Çok basit bir sorun. Elazığ depremi olduğu zaman her yer bilimci bilir ki; bu sol yönlü fay, bir deprem ürettiği zaman o depremin enerjisinin bir kısmını da fayın kırılmadığı yerlere aktarır. Malatya’ya kadar kırdığına göre, kırılmayan kesimi de Malatya-Kahramanmaraş-Hatay arasıydı. Biz de çok komplike bir problem çözmedik. Basitçe bu enerjinin Maraş’a doğru transfer olacağını söyledik. Hemen deprem odaklı kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledik. Yerel yönetimler harekete geçmeli, merkezi hükûmet desteklemeli, halk talep etmeli dedik. Üç sene her fırsatta söyledik. Bizi duydular mı, duymadılar mı hiç de bilmiyorum. Hiç duymadıkları belli çünkü hiçbir yönetici bizi arayıp da ‘ya hocam sen ne diyorsun’ diye bir şey sormadı’
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