https://sputniknews.com.tr/20230211/lutfu-savastan-ronesans-rezidans-aciklamasi-cok-sorgulanirsa-yazik-etmis-oluruz-1066879897.html

Lütfü Savaş'tan Rönesans Rezidans açıklaması: 'Çok sorgulanırsa yazık etmiş oluruz'

Lütfü Savaş'tan Rönesans Rezidans açıklaması: 'Çok sorgulanırsa yazık etmiş oluruz'

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremde çöken ve müteahhidi yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 250 dairelik Rönesans Rezidans... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T13:39+0300

2023-02-11T13:39+0300

2023-02-11T13:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

lütfü savaş

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

deprem

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında, Hatay Ekinci Mahallesi’nde yer alan 250 dairelik Rönesans Rezidans yerle bir oldu.Yıkılan binanın deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı iddia edildi.Yapımı 2012'de tamamlanan ve Ekinci Mahallesi'nde yer alan 'lüks rezidans'12 katlıydı. Daireler, 1.5 ile 3 milyon TL arasında satıldı. Rezidansı, Antis Yapı firması inşa etti. Firmanın kurucuları ve sahipleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun'du.Hüseyin Yalçın Coşkun, dün İstanbul Havalimanı’nda, yurtdışına kaçma hazırlığındayken emniyet güçlerince yakalandı.Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Show TV ekranlarına bağlandı, gündemdeki Rönesans Rezidans hakkında konuştu.Canlı yayına bağlanan Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullandı:“Şöyle söyleyeyim orası normal şartlarda bizim eski Mimarlar Odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimalle şartlara uygun, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır.Ben geçmişte hocalık yapmış bir insanım. Birincisi bu yaşanan küçük bir kıyametti. Burada ne belediye, ne mevzuat, ne bu işi yapan insanlar gerçekten çok sorgulanırsa, onlara yazık etmiş oluruz.Ben Büyükşehir Belediye başkanıyım. Ruhsatı ilçeler veriyor. O nedenle rahat konuşuyorum.”

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