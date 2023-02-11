https://sputniknews.com.tr/20230211/kuveyt-resmi-televizyonunda-depremzedeler-icin-yardim-kampanyasi-yapilacak-1066872775.html
Kuveyt resmi televizyonunda depremzedeler için yardım kampanyası yapılacak
Kuveyt resmi televizyonunda depremzedeler için yardım kampanyası yapılacak
Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T06:32+0300
2023-02-11T06:32+0300
2023-02-11T06:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kuveyt
türkiye
türkiye-kuveyt ilişkileri
yardım
insani yardım
yardım kampanyası
kampanya
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Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı ve aynı zamanda Kadın ve Çocuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mühendise Mey el-Bağli, ülkesinin haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, yardım kampanyasının Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatının ardından planlandığını belirtti.Yardım kampanyasının Dışişleri ve Enformasyon Bakanlıklarının işbirliği ile Kuveyt resmi televizyonunda düzenleneceğini kaydeden Bağli, söz konusu kampanyanın 12.00'den 00.00'a kadar devam edeceğini aktardı.Katar Televizyonu da dün depremzedeler için 'Yardım ve dayanak' ismiyle bir yardım kampanyası düzenlemişti.
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kuveyt, türkiye, türkiye-kuveyt ilişkileri, yardım, insani yardım, yardım kampanyası, kampanya
kuveyt, türkiye, türkiye-kuveyt ilişkileri, yardım, insani yardım, yardım kampanyası, kampanya
Kuveyt resmi televizyonunda depremzedeler için yardım kampanyası yapılacak
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Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenlenecek.
Kuveyt Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanı ve aynı zamanda Kadın ve Çocuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mühendise Mey el-Bağli, ülkesinin haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, yardım kampanyasının Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatının ardından planlandığını belirtti.
Yardım kampanyasının Dışişleri ve Enformasyon Bakanlıklarının işbirliği ile Kuveyt resmi televizyonunda düzenleneceğini kaydeden Bağli, söz konusu kampanyanın 12.00'den 00.00'a kadar devam edeceğini aktardı.
Katar Televizyonu da dün depremzedeler için 'Yardım ve dayanak' ismiyle bir yardım kampanyası düzenlemişti.