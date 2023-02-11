https://sputniknews.com.tr/20230211/kolombiya-halki-depremzedeler-icin-yardim-kampanyasina-destek-veriyor-1066873185.html

Kolombiya halkı, depremzedeler için yardım kampanyasına destek veriyor

Kolombiya halkı, depremzedeler için yardım kampanyasına destek veriyor

Kolombiya halkı, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyasına katıldı. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T07:15+0300

2023-02-11T07:15+0300

2023-02-11T07:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bogota

kolombiya

deprem

türkiye

yardım

insani yardım

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) binasına getirilen yardımlar, görevli ve gönüllüler tarafından titizlikle paketleniyor.Kolombiya vatandaşları, düzenlenen kampanyaya büyük ilgi göstererek kısa süre içerisinde yüzlerce paketi TİKA binasına getirdi. Yoğun yardımlar nedeniyle TİKA'nın kapasitesinin tamamen dolması üzerine getirilen koliler Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine yönlendirildi.Çeşitli bağışlarda bulunan Kolombiyalı Carmen Lopez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olanların kendisini çok üzdüğünü belirterek "Bu zor ve kederli zamanda insanın destek olduğunu hissettirmesi çok önemli, orada yaşananlar beni çok etkiledi, dayanma gücü diliyorum." ifadesini kullandı.Duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Flower Matere de "Bu hepimizin başına gelebilirdi, bunu kalpten söylüyorum, gerçekten olanlar beni çok üzdü. İnşallah nice güzel kalpli birçok insan yardım eder" diye konuştu.Bir miktar elbise bağışında bulunan Bernardo David ise Türkiye ile dayanışma için burada olduklarını dile getirerek, "Benzer olay 1983'te Popayan depreminde ailemin başına geldi. Büyük bir sevgi ve aşkla bu yardımları yapıyoruz. İnşallah daha fazlasını yaparız. Yıkımların hızlıca aşılması için yaratana dua ediyoruz" dedi.

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bogota, kolombiya, deprem, türkiye, yardım, insani yardım