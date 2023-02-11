https://sputniknews.com.tr/20230211/kirim-koprusune-bitisik-bolgelerde-sari-teror-tehlikesi-seviyesi-suresiz-olarak-uzatildi-1066871334.html

Kırım Köprüsü'ne bitişik bölgelerde 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz uzatıldı

Kırım Köprüsü'ne bitişik bölgelerde 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz uzatıldı

Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Temryuk bölgesindeki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatılmasına ilişkin... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T04:24+0300

2023-02-11T04:24+0300

2023-02-11T04:30+0300

ukrayna krizi

kırım

rusya

terör

seviye

tehlike

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Krasnodar Bölge Valiliği basın servisinden yapılan açıklamada, Bölge Valisi Veniamin Kondratyev’in toprakları Kırım köprüsüne bitişik olan Temryuk bölgesindeki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının ardından 8 Ekim 2022'de Temryuk bölgesinde geçici olarak uygulamaya konulan 'sarı' terör tehdidi seviyesi, Kuban valisinin bir sonraki özel emrine kadar süresiz olarak yürürlükte kalacak.

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