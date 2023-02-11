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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/kirim-koprusune-bitisik-bolgelerde-sari-teror-tehlikesi-seviyesi-suresiz-olarak-uzatildi-1066871334.html
Kırım Köprüsü'ne bitişik bölgelerde 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz uzatıldı
Kırım Köprüsü'ne bitişik bölgelerde 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz uzatıldı
Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Temryuk bölgesindeki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatılmasına ilişkin... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T04:24+0300
2023-02-11T04:30+0300
ukrayna krizi
kırım
rusya
terör
seviye
tehlike
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Krasnodar Bölge Valiliği basın servisinden yapılan açıklamada, Bölge Valisi Veniamin Kondratyev’in toprakları Kırım köprüsüne bitişik olan Temryuk bölgesindeki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının ardından 8 Ekim 2022'de Temryuk bölgesinde geçici olarak uygulamaya konulan 'sarı' terör tehdidi seviyesi, Kuban valisinin bir sonraki özel emrine kadar süresiz olarak yürürlükte kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230211/times-ukrayna-kirimi-vurmak-icin-ingiliz-fuzelerini-kullanmaya-hazir-1066869835.html
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kırım, rusya, terör, seviye, tehlike
kırım, rusya, terör, seviye, tehlike

Kırım Köprüsü'ne bitişik bölgelerde 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesi süresiz uzatıldı

04:24 11.02.2023 (güncellendi: 04:30 11.02.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
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Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Temryuk bölgesindeki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Krasnodar Bölge Valiliği basın servisinden yapılan açıklamada, Bölge Valisi Veniamin Kondratyev’in toprakları Kırım köprüsüne bitişik olan Temryuk bölgesindeki 'sarı' kodlu yüksek terör tehdidi seviyesinin süresiz olarak uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının ardından 8 Ekim 2022'de Temryuk bölgesinde geçici olarak uygulamaya konulan 'sarı' terör tehdidi seviyesi, Kuban valisinin bir sonraki özel emrine kadar süresiz olarak yürürlükte kalacak.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
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