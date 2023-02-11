https://sputniknews.com.tr/20230211/isvec-savunma-bakani-askeri-alanda-nato-ile-isbirligini-derinlestirmek-istiyoruz-1066901552.html

İsveç Savunma Bakanı: Askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istiyoruz

İsveç Savunma Bakanı: Askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istiyoruz

İsveç Savunma Bakanı Jonsson, ülkesinin askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istediğini belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T20:27+0300

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dünya

paul jonsson

isveç

nato

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İsveç Savunma Bakanı Paul Jonsson, Stockholm'ün NATO'ya katılım konusunda sorunların yaşandığı koşullarda, askeri alanda ittifakla daha derin bütünleşmeyi amaçlayan bir politika izleme niyetinde olduğunu söyledi.İsveç televizyonu SVT'ye konuşan Jonsson, "İmzalanacak yaklaşık on beş belge olduğunu düşünüyorum ve İsveç'in askeri alanda NATO'ya giderek daha derin bir şekilde entegre olduğunu görüyoruz” dedi.Daha önce, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara’nın da hazır olması halinde İsveç'in Türkiye ile NATO'ya katılım konulu müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

isveç

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