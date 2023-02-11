https://sputniknews.com.tr/20230211/isvec-savunma-bakani-askeri-alanda-nato-ile-isbirligini-derinlestirmek-istiyoruz-1066901552.html
İsveç Savunma Bakanı: Askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istiyoruz
İsveç Savunma Bakanı: Askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istiyoruz
İsveç Savunma Bakanı Jonsson, ülkesinin askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istediğini belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T20:27+0300
2023-02-11T20:27+0300
2023-02-11T20:27+0300
dünya
paul jonsson
isveç
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39d52e50419e270f385c2f0c4edc84f0.jpg
İsveç Savunma Bakanı Paul Jonsson, Stockholm'ün NATO'ya katılım konusunda sorunların yaşandığı koşullarda, askeri alanda ittifakla daha derin bütünleşmeyi amaçlayan bir politika izleme niyetinde olduğunu söyledi.İsveç televizyonu SVT'ye konuşan Jonsson, "İmzalanacak yaklaşık on beş belge olduğunu düşünüyorum ve İsveç'in askeri alanda NATO'ya giderek daha derin bir şekilde entegre olduğunu görüyoruz” dedi.Daha önce, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara’nın da hazır olması halinde İsveç'in Türkiye ile NATO'ya katılım konulu müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_03817aa5beef79957d1caf24c094e4d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
paul jonsson, isveç, nato
paul jonsson, isveç, nato
İsveç Savunma Bakanı: Askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istiyoruz
Abone ol
İsveç Savunma Bakanı Jonsson, ülkesinin askeri alanda NATO ile işbirliğini derinleştirmek istediğini belirtti.
İsveç Savunma Bakanı Paul Jonsson, Stockholm'ün NATO'ya katılım konusunda sorunların yaşandığı koşullarda, askeri alanda ittifakla daha derin bütünleşmeyi amaçlayan bir politika izleme niyetinde olduğunu söyledi.
İsveç televizyonu SVT'ye konuşan Jonsson, "İmzalanacak yaklaşık on beş belge olduğunu düşünüyorum ve İsveç'in askeri alanda NATO'ya giderek daha derin bir şekilde entegre olduğunu görüyoruz” dedi.
Daha önce, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara’nın da hazır olması halinde İsveç'in Türkiye ile NATO'ya katılım konulu müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.