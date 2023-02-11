https://sputniknews.com.tr/20230211/iran-devlet-televizyonunun-web-yayini-cumhurbaskani-reisinin-konusmasi-sirasinda-hacklendi-1066903243.html

İran devlet televizyonunun web yayını Cumhurbaşkanı Reisi’nin konuşması sırasında hacklendi

İran devlet televizyonunun web yayını Cumhurbaşkanı Reisi’nin konuşması sırasında hacklendi

. İran devlet televizyonunun web yayını Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin konuşmasının yayınlandığı esnada hacklendi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T20:56+0300

2023-02-11T20:56+0300

2023-02-11T20:56+0300

dünya

iran

ibrahim reisi

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Eylemi gerçekleştiren “Ali’nin Adaleti” adlı grubun sosyal medya mecrası Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre, İran devlet televizyonuna bağlı internet yayıncılığı yapan Telewebion internet sitesi canlı yayın esnasında hedef alındı.Grubun paylaşımında, Cumhurbaşkanı Reisi’nin İran Devrimi’nin 44. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran’da düzenlenen törende yaptığı konuşma esnasında sitenin hacklendiği belirtildi.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Reisi’nin konuşması sırasında hacker grubunun videosunun yayına girdiği görülüyor.Yayınlanan videoda bu hafta içinde İran yönetimi karşıtı eylem yapılması çağrısında bulunuldu.“Ali’nin Adaleti” adlı hacker grubu daha önce de İran lideri Ali Hamaney’in konuşmasının yayınlandığı esnada İran devlet televizyonunu hacklemişti.Hacker grubunun siber saldırı gerçekleştirmesinin ardından birkaç saniye boyunca ekranda “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganı atılan görüntüler yayınlanmıştı.Ekranda "Gençliğimizin kanı sizin elinizden damlıyor" yazılı sloganın altında 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Emini ve protestolarda hayatını kaybeden üç genç kızın fotoğrafları yayınlanmıştı.

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