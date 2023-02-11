https://sputniknews.com.tr/20230211/hatayda-baraj-patladi-yonunde-yapilan-asilsiz-ihbar-kentte-panik-yaratti--1066877931.html
Hatay’da ‘baraj patladı’ yönünde yapılan asılsız ihbar kentte panik yarattı
Hatay’da ‘baraj patladı’ yönünde yapılan asılsız ihbar kentte panik yarattı
Hatay’da gece geç saatlerde baraj patladı yönünde yapılan asılsız iddia, şehirde paniğe sebep oldu. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T13:00+0300
2023-02-11T13:00+0300
2023-02-11T13:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
hatay
asılsız ihbar
trafik
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Panik sonrası şehri terk etmek için hareket eden insanlar kentin çıkış noktasında trafik oluşturdu. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri megafonla halkı bilgilendirerek duyarlı olunması çağrısında bulundu.Olay sırasında Sputnik’e konuşan bir vatandaş, asılsız ihbara tepki göstererek, "İnsanlarda boşuna stres yarattılar" dedi.
hatay
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Hatay’da ‘baraj patladı’ yönünde yapılan asılsız iddia kentte panik yarattı
Hatay’da ‘baraj patladı’ yönünde yapılan asılsız iddia kentte panik yarattı
2023-02-11T13:00+0300
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PT0M26S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, hatay, asılsız ihbar, trafik, видео
video, deprem, hatay, asılsız ihbar, trafik, видео
Hatay’da ‘baraj patladı’ yönünde yapılan asılsız ihbar kentte panik yarattı
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Hatay’da gece geç saatlerde baraj patladı yönünde yapılan asılsız iddia, şehirde paniğe sebep oldu.
Panik sonrası şehri terk etmek için hareket eden insanlar kentin çıkış noktasında trafik oluşturdu.
İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri megafonla halkı bilgilendirerek duyarlı olunması çağrısında bulundu.
Olay sırasında Sputnik’e konuşan bir vatandaş, asılsız ihbara tepki göstererek, "İnsanlarda boşuna stres yarattılar" dedi.