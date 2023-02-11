Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan ‘Rönesans Rezidans’ açıklaması

"Ben bir televizyon kanalında bu afetin gerçekten çok büyük afet olduğunu, 2000 yılda 1 oluşan en büyük 3 depremden birisi olduğunu, yeryüzünden 7 kilometre aşağıda olduğu için yüzeysel bir deprem olduğunu ve bizi 9-10 şiddetinde sarstığını anlattım. Ve yıkılan binalar için kimse, hükümeti, belediyeleri, müteahhitleri çok suçlamasın çünkü biz küçük bir kıyamet yaşadık. Ve o kıyamet süresince ayakta durmak zordu. Ben bile o esnada balkonda tutunurken düştüm dedim. Bunu yanlış anlayıp, özellikle bazı medya grupları ben birilerini koruyormuşum gibi yazı yazmışlar. Bu beni çok üzdü. Biz burada gerçekten de 600-700 yılda bir yaşanabilecek bir afetin komplikasyonlarını çözmeye çabalarken, insanları ayakta tutmaya çalışırken birilerinin maalesef siyaset yaparak oyumuzu yüzde 1 bile olsa artırsak düşüncesi yalnızca beni değil tüm insanları yaralamıştır. Ben o konuyla açıklama getireyim. Bana bir bina soruldu. ‘O binayı yapan bilinçli birisiydi, eskiden Mimarlar Odası başkanıydı. Benim gördüğüm kadarıyla düzgün bir insandı’ dedim. Bu sanki o binanın ruhsatını ben vermişim gibi algılandı. Ben o zaman Antakya Belediye başkanı idim. O yapılan bina belde belediyesi sınırları içindeydi ve 2012’de ruhsatı verilmişti. Orası Antakya Belediyesi’ne ait değildi. Büyükşehir 2013’te oldu ama büyükşehir fiilen hayata 31 Mart 2014’te girdi. Bunları araştırıp yazsınlar lütfen. Benim hiçbir şekilde müdahil olmadığım bir şeyle ilgili lütfen beni suçlamasınlar."