https://sputniknews.com.tr/20230211/gurcistandaki-deprem-artvinde-hissedildi-1066899664.html
Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi
Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi
Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin'de de hissedildi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T19:23+0300
2023-02-11T19:23+0300
2023-02-11T19:23+0300
türkiye
gürcistan
deprem
türkiye
artvin
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Gürcistan'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin’de de hissedildi. Özellikle Gürcistan’a sınır ilçelerden Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi’de deprem paniğe neden oldu.Bazı vatandaşlar deprem sonrası sokağa çıkarak beklemeye başladı.
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gürcistan, deprem, türkiye, artvin
gürcistan, deprem, türkiye, artvin
Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi
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Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin'de de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Gürcistan'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin’de de hissedildi.
Özellikle Gürcistan’a sınır ilçelerden Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi’de deprem paniğe neden oldu.
Bazı vatandaşlar deprem sonrası sokağa çıkarak beklemeye başladı.