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https://sputniknews.com.tr/20230211/gurcistandaki-deprem-artvinde-hissedildi-1066899664.html
Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi
Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi
Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin'de de hissedildi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T19:23+0300
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türkiye
gürcistan
deprem
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artvin
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Gürcistan'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin’de de hissedildi. Özellikle Gürcistan’a sınır ilçelerden Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi’de deprem paniğe neden oldu.Bazı vatandaşlar deprem sonrası sokağa çıkarak beklemeye başladı.
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gürcistan, deprem, türkiye, artvin
gürcistan, deprem, türkiye, artvin

Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi

19:23 11.02.2023
© İHA / OSMAN EMRE ERGÜNTürkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin'de de hissedildi.
Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin'de de hissedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© İHA / OSMAN EMRE ERGÜN
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Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin'de de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Gürcistan'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin’de de hissedildi.
Özellikle Gürcistan’a sınır ilçelerden Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi’de deprem paniğe neden oldu.
Bazı vatandaşlar deprem sonrası sokağa çıkarak beklemeye başladı.
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