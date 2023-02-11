https://sputniknews.com.tr/20230211/gurcistandaki-deprem-artvinde-hissedildi-1066899664.html

Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi

Gürcistan'daki deprem Artvin’de hissedildi

Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan'da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin'de de hissedildi. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

gürcistan

deprem

türkiye

artvin

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Gürcistan'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin’de de hissedildi. Özellikle Gürcistan’a sınır ilçelerden Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi’de deprem paniğe neden oldu.Bazı vatandaşlar deprem sonrası sokağa çıkarak beklemeye başladı.

türkiye

gürcistan

artvin

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gürcistan, deprem, türkiye, artvin