https://sputniknews.com.tr/20230211/gurcistan-basbakani-garibasvili-ukrayna-bizi-savasa-suruklemek-istiyor-1066904036.html
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Ukrayna bizi savaşa sürüklemek istiyor
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Ukrayna bizi savaşa sürüklemek istiyor
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna yönetiminin Gürcistan’ın Rusya’yla savaşa çekmeye çalıştığını belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T21:31+0300
2023-02-11T21:31+0300
2023-02-11T21:31+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
gürcistan
irakli garibaşvili
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Garibaşvili, “Ukrayna yönetimi temsilcilerinden doğrudan çağrılar duyduk. Amaçları ikinci cephenin açılması” ifadelerini kullandı.Gürcistan’ı savaşa çekme girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Garibaşvili, hükümetinin, ülkesi için böyle ağır sınavı önlemek için büyük çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.Rusya’ya karşı ikinci cepheyi Gürcistan’da açma çağrılarının ilki Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’dan gelmişti. Danilov, “Bunun Ukrayna’ya büyük yardımı olur” demişti.
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rusya, ukrayna, gürcistan, irakli garibaşvili
rusya, ukrayna, gürcistan, irakli garibaşvili
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Ukrayna bizi savaşa sürüklemek istiyor
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna yönetiminin Gürcistan’ın Rusya’yla savaşa çekmeye çalıştığını belirtti.
Garibaşvili, “Ukrayna yönetimi temsilcilerinden doğrudan çağrılar duyduk. Amaçları ikinci cephenin açılması” ifadelerini kullandı.
Gürcistan’ı savaşa çekme girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Garibaşvili, hükümetinin, ülkesi için böyle ağır sınavı önlemek için büyük çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.
Rusya’ya karşı ikinci cepheyi Gürcistan’da açma çağrılarının ilki Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’dan gelmişti. Danilov, “Bunun Ukrayna’ya büyük yardımı olur” demişti.