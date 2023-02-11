https://sputniknews.com.tr/20230211/gurcistan-basbakani-garibasvili-ukrayna-bizi-savasa-suruklemek-istiyor-1066904036.html

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Ukrayna bizi savaşa sürüklemek istiyor

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Ukrayna bizi savaşa sürüklemek istiyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna yönetiminin Gürcistan’ın Rusya’yla savaşa çekmeye çalıştığını belirtti. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T21:31+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

gürcistan

irakli garibaşvili

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Garibaşvili, “Ukrayna yönetimi temsilcilerinden doğrudan çağrılar duyduk. Amaçları ikinci cephenin açılması” ifadelerini kullandı.Gürcistan’ı savaşa çekme girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Garibaşvili, hükümetinin, ülkesi için böyle ağır sınavı önlemek için büyük çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.Rusya’ya karşı ikinci cepheyi Gürcistan’da açma çağrılarının ilki Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’dan gelmişti. Danilov, “Bunun Ukrayna’ya büyük yardımı olur” demişti.

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rusya, ukrayna, gürcistan, irakli garibaşvili