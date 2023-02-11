https://sputniknews.com.tr/20230211/esad-suriyede-kurtarma-calismalarina-katilan-rus-ekiplere-tesekkur-etti-1066904249.html
Esad, Suriye’de kurtarma çalışmalarına katılan Rus ekiplere teşekkür etti
Esad, Suriye’de kurtarma çalışmalarına katılan Rus ekiplere teşekkür etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıkıcı depremden en çok etkilenen şehirlerden Cebele’ye gelerek burada arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Rus... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T21:37+0300
2023-02-11T21:37+0300
2023-02-11T21:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
rusya
rusya acil durumlar bakanlığı
beşar esad
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün, Rus kurtarma ekibinin çalıştığı Ceble ilçesine gelerek depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasındaki yardımlarından dolayı kendilerine şükranlarını ifade etti. Beşar Esad, Suriye vatandaşlarının yaşamını kurtarma mücadelesinde gece gündür enkaz kaldırma faaliyetini yürüten Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanlarının çalışmalarından memnun kaldı” ifadelerini kullandı.Rus uzmanların Esad’a arama kurtarma çalışmalarının gidişatını, Suriyeli ve uluslararası kurtarma ekiplerinden meslektaşlarıyla işbirliği organizasyonunu ve dün akşam Rusya’dan Suriye’ye ulaştırılan insani yardımı anlattığı aktarıldı.Açıklamada, “Rus uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Suriye’ye her türlü yardımın yapıldığını, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un da şahsen arama kurtarma çalışmalarını da kontrol ettiğini anlattı” denildi.Suriye lideri de Rus uzmanlara teşekkür etti.Esad, “Kurtarma operasyonuna katılan tüm ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Elbette Acil Durumlar Bakanı’na, Savunma Bakanı’na ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de teşekkür ediyorum. Elbette Suriye halkı, Rus halkının kendilerine yaptığı yardımı hiçbir zaman unutmayacak” diye konuştu.Venezüella ekibi Suriye'deÖte yandan Venezüellalı arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bm-acil-yardim-koordinatoru-bu-deprem-son-100-yil-icinde-yasanan-en-kotu-olay-1066895275.html
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suriye, deprem, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, beşar esad
suriye, deprem, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, beşar esad
Esad, Suriye’de kurtarma çalışmalarına katılan Rus ekiplere teşekkür etti
21:37 11.02.2023 (güncellendi: 21:43 11.02.2023) Abone ol
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıkıcı depremden en çok etkilenen şehirlerden Cebele’ye gelerek burada arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Rus ekiplere teşekkür etti. Esad, Suriye halkının Rusya’nın yardımını hiçbir zaman unutmayacağını kaydetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün, Rus kurtarma ekibinin çalıştığı Ceble ilçesine gelerek depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasındaki yardımlarından dolayı kendilerine şükranlarını ifade etti. Beşar Esad, Suriye vatandaşlarının yaşamını kurtarma mücadelesinde gece gündür enkaz kaldırma faaliyetini yürüten Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanlarının çalışmalarından memnun kaldı” ifadelerini kullandı.
Rus uzmanların Esad’a arama kurtarma çalışmalarının gidişatını, Suriyeli ve uluslararası kurtarma ekiplerinden meslektaşlarıyla işbirliği organizasyonunu ve dün akşam Rusya’dan Suriye’ye ulaştırılan insani yardımı anlattığı aktarıldı.
Açıklamada, “Rus uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Suriye’ye her türlü yardımın yapıldığını, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un da şahsen arama kurtarma çalışmalarını da kontrol ettiğini anlattı” denildi.
Suriye lideri de Rus uzmanlara teşekkür etti.
Esad, “Kurtarma operasyonuna katılan tüm ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Elbette Acil Durumlar Bakanı’na, Savunma Bakanı’na ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de teşekkür ediyorum. Elbette Suriye halkı, Rus halkının kendilerine yaptığı yardımı hiçbir zaman unutmayacak” diye konuştu.
Venezüella ekibi Suriye'de
Öte yandan Venezüellalı arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.