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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/dso-depremlerin-ardindan-uyardi-salgin-hastalik-riskine-dikkat-1066874824.html
DSÖ depremlerin ardından uyardı: Salgın hastalık riskine dikkat
DSÖ depremlerin ardından uyardı: Salgın hastalık riskine dikkat
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle en yüksek alarm düzeyi olan 3. seviye acil durum ilan etmiş ve tüm ülkelere Türkiye’yle... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T10:01+0300
2023-02-11T10:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
deprem
alarm
uyarı
salgın
salgın hastalık
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DSÖ Türkiye Ülke Ofisi Temsilcisi Batyr Berdyklychev, yaptığı açıklamada, “Felaketin ölçeği ve sonuçları çok büyük; kaynaklarımızı daha fazla seferber etmek için yetkililerle temastayız. Hastanelerin ve sağlık tesislerinin yeniden inşası öncelikli konu. Temiz su temininde yaşanan sorunlar, hastalık riskini ve aşıyla önlenebilir hastalıkları artırabilir” dedi. Hürriyet'ten Gamze Şener'in haberine göre, yaşanan trajediden üzüntü duyduklarını ve gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Berdyklychev’in mesajlarında öne çıkanlar şunlar: “3. derece acil durum, prosedürü hızlandırmak ve kaynakları seferber etmek anlamına geliyor. DSÖ, Türkiye’de olduğu gibi Ukrayna, Afganistan, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde bu seviyede çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar sağlık ekipleriyle bölgeye destek verdik; bazı ekipler ve ekipmanlar da Türkiye’ye getirilmek üzere hazır tutuluyor. Kaynaklarımızı daha çok seferber etmek için yetkililerle irtibattayız. Mevcut durumun ciddiyeti mücadeleyi zorlaştırıyor. Yine de ülke çapında insanların hayatını kurtarmak için bir seferberlik ortamı görüyoruz. Bölgedeki ziyaretlerimizde insanların kahramanca çalışmalarından etkilendik."Solunum yolu hastalıkları için uyarıArama ve kurtarma çalışmaları tamamlandığında ilk olarak birincil sağlık hizmetleri ve kronik hastalıklara ilişkin hizmetlerin ön planda tutulacağını kaydeden Berdyklychev, “Ameliyat sonrası bakım, rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek, diğer bir öncelik. DSÖ olarak, olası bulaşıcı hastalıklarda teşhis ve salgın kontrolünde Sağlık Bakanlığı’nı desteklemeye odaklanacağız. Devam eden artçı sarsıntılar, binalardaki ve yollardaki hasar, kurtarma çalışmalarını engelleyebilir. Salgın riksi açısından temiz suya ulaşmada olası kesintiler, hastalık riskini artırabilir ve insanlar çadır ve konteynerlerde yaşadığından solunum yolu hastalıkları riskini yükseltebilir. Rutin sağlık hizmetlerinin bir süreliğine de olsa kesintiye uğraması durumunda aşıyla önlenebilen bazı hastalıklarda artış olabilir” açıklamasında bulundu.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), deprem, alarm, uyarı, salgın, salgın hastalık
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), deprem, alarm, uyarı, salgın, salgın hastalık

DSÖ depremlerin ardından uyardı: Salgın hastalık riskine dikkat

10:01 11.02.2023
© AA / Oğuz YeterKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın Antakya ilçesi Karasu Mahallesi'ndeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© AA / Oğuz Yeter
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle en yüksek alarm düzeyi olan 3. seviye acil durum ilan etmiş ve tüm ülkelere Türkiye’yle koordinasyon sağlama mesajı vermişti. Halihazırda çalışmalarını sahada sürdüren DSÖ Türkiye Ülke Ofisi Temsilcisi Batyr Berdyklychev, salgın hastalık riskine dikkat çekti.
DSÖ Türkiye Ülke Ofisi Temsilcisi Batyr Berdyklychev, yaptığı açıklamada, “Felaketin ölçeği ve sonuçları çok büyük; kaynaklarımızı daha fazla seferber etmek için yetkililerle temastayız. Hastanelerin ve sağlık tesislerinin yeniden inşası öncelikli konu. Temiz su temininde yaşanan sorunlar, hastalık riskini ve aşıyla önlenebilir hastalıkları artırabilir” dedi.
Hürriyet'ten Gamze Şener'in haberine göre, yaşanan trajediden üzüntü duyduklarını ve gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Berdyklychev’in mesajlarında öne çıkanlar şunlar:
“3. derece acil durum, prosedürü hızlandırmak ve kaynakları seferber etmek anlamına geliyor. DSÖ, Türkiye’de olduğu gibi Ukrayna, Afganistan, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde bu seviyede çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar sağlık ekipleriyle bölgeye destek verdik; bazı ekipler ve ekipmanlar da Türkiye’ye getirilmek üzere hazır tutuluyor. Kaynaklarımızı daha çok seferber etmek için yetkililerle irtibattayız. Mevcut durumun ciddiyeti mücadeleyi zorlaştırıyor. Yine de ülke çapında insanların hayatını kurtarmak için bir seferberlik ortamı görüyoruz. Bölgedeki ziyaretlerimizde insanların kahramanca çalışmalarından etkilendik."

Solunum yolu hastalıkları için uyarı

Arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandığında ilk olarak birincil sağlık hizmetleri ve kronik hastalıklara ilişkin hizmetlerin ön planda tutulacağını kaydeden Berdyklychev, “Ameliyat sonrası bakım, rehabilitasyon ve psiko-sosyal destek, diğer bir öncelik. DSÖ olarak, olası bulaşıcı hastalıklarda teşhis ve salgın kontrolünde Sağlık Bakanlığı’nı desteklemeye odaklanacağız. Devam eden artçı sarsıntılar, binalardaki ve yollardaki hasar, kurtarma çalışmalarını engelleyebilir. Salgın riksi açısından temiz suya ulaşmada olası kesintiler, hastalık riskini artırabilir ve insanlar çadır ve konteynerlerde yaşadığından solunum yolu hastalıkları riskini yükseltebilir. Rutin sağlık hizmetlerinin bir süreliğine de olsa kesintiye uğraması durumunda aşıyla önlenebilen bazı hastalıklarda artış olabilir” açıklamasında bulundu.
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