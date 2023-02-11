https://sputniknews.com.tr/20230211/diyarbakirda-yikilan-binalardaki-kusurlara-iliskin-gozalti-karari-verilen-kisi-sayisi-33e-yukseldi-1066892147.html
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T17:16+0300
2023-02-11T17:16+0300
2023-02-11T17:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
diyarbakır
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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deprem, diyarbakır
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.
Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.