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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/diyarbakirda-yikilan-binalardaki-kusurlara-iliskin-gozalti-karari-verilen-kisi-sayisi-33e-yukseldi-1066892147.html
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi
Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T17:16+0300
2023-02-11T17:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
diyarbakır
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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deprem, diyarbakır
deprem, diyarbakır

Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33'e yükseldi

17:16 11.02.2023
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır- Deprem
Diyarbakır- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.
Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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