https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-suclari-sorusturma-burolari-yikilan-binalarin-sorumlularini-tespit-edecek-1066878031.html
Deprem Suçları Soruşturma Büroları, yıkılan binaların sorumlularını tespit edecek
Deprem Suçları Soruşturma Büroları, yıkılan binaların sorumlularını tespit edecek
Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nın, yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini tereddütsüz... 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T12:16+0300
2023-02-11T12:16+0300
2023-02-11T13:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
soruşturma
savcı
adalet
adalet bakanlığı
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Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.
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deprem, soruşturma, savcı, adalet, adalet bakanlığı
deprem, soruşturma, savcı, adalet, adalet bakanlığı
Deprem Suçları Soruşturma Büroları, yıkılan binaların sorumlularını tespit edecek
12:16 11.02.2023 (güncellendi: 13:02 11.02.2023) Abone ol
Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nın, yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini tereddütsüz uygulayacağı belirtildi.
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.
Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.
Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.