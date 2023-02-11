https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-suclari-sorusturma-burolari-yikilan-binalarin-sorumlularini-tespit-edecek-1066878031.html

Deprem Suçları Soruşturma Büroları, yıkılan binaların sorumlularını tespit edecek

Deprem Suçları Soruşturma Büroları, yıkılan binaların sorumlularını tespit edecek

Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nın, yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini tereddütsüz... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T12:16+0300

2023-02-11T12:16+0300

2023-02-11T13:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

soruşturma

savcı

adalet

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.

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Sputnik Türkiye

deprem, soruşturma, savcı, adalet, adalet bakanlığı