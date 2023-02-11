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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-sonrasi-cadirda-kalan-depremzede-bu-hayata-alisacagiz--1066880308.html
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
Antakya’da deprem sonrası evleri yıkılan birçok aile günlerini çadırda kalarak geçiriyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
antakya
hatay
çadır
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Olumsuz hava koşullarından dolayı barınma ve ısınma sorunları yaşayan depremzedeler, kaldıkları çadıra yardım malzemesi bulmaya çalışıyor.Çocukları ile birlikte çadırda yaşayan bir depremzede, yaşam koşullarıyla ilgili olarak ‘’Çadırdayız yapacağımız bir şey yok, bu hayata alışacağız, geceler soğuk gündüzler iyi geçiyor’’ ifadelerini kullandı.
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Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
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video, deprem, antakya, hatay, çadır, видео
video, deprem, antakya, hatay, çadır, видео

Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız

14:05 11.02.2023 (güncellendi: 14:06 11.02.2023)
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Antakya’da deprem sonrası evleri yıkılan birçok aile günlerini çadırda kalarak geçiriyor.
Olumsuz hava koşullarından dolayı barınma ve ısınma sorunları yaşayan depremzedeler, kaldıkları çadıra yardım malzemesi bulmaya çalışıyor.
Çocukları ile birlikte çadırda yaşayan bir depremzede, yaşam koşullarıyla ilgili olarak ‘’Çadırdayız yapacağımız bir şey yok, bu hayata alışacağız, geceler soğuk gündüzler iyi geçiyor’’ ifadelerini kullandı.
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