https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-sonrasi-cadirda-kalan-depremzede-bu-hayata-alisacagiz--1066880308.html

Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız

Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız

Antakya’da deprem sonrası evleri yıkılan birçok aile günlerini çadırda kalarak geçiriyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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deprem

antakya

hatay

çadır

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Olumsuz hava koşullarından dolayı barınma ve ısınma sorunları yaşayan depremzedeler, kaldıkları çadıra yardım malzemesi bulmaya çalışıyor.Çocukları ile birlikte çadırda yaşayan bir depremzede, yaşam koşullarıyla ilgili olarak ‘’Çadırdayız yapacağımız bir şey yok, bu hayata alışacağız, geceler soğuk gündüzler iyi geçiyor’’ ifadelerini kullandı.

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Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız 2023-02-11T14:05+0300 true PT0M33S

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video, deprem, antakya, hatay, çadır, видео