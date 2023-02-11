https://sputniknews.com.tr/20230211/deprem-sonrasi-cadirda-kalan-depremzede-bu-hayata-alisacagiz--1066880308.html
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
Antakya’da deprem sonrası evleri yıkılan birçok aile günlerini çadırda kalarak geçiriyor. 11.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-11T14:05+0300
2023-02-11T14:05+0300
2023-02-11T14:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
antakya
hatay
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066880072_0:49:1212:731_1920x0_80_0_0_0671bf3f242632b70280e084f4a4706f.png
Olumsuz hava koşullarından dolayı barınma ve ısınma sorunları yaşayan depremzedeler, kaldıkları çadıra yardım malzemesi bulmaya çalışıyor.Çocukları ile birlikte çadırda yaşayan bir depremzede, yaşam koşullarıyla ilgili olarak ‘’Çadırdayız yapacağımız bir şey yok, bu hayata alışacağız, geceler soğuk gündüzler iyi geçiyor’’ ifadelerini kullandı.
antakya
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066880072_86:0:1126:780_1920x0_80_0_0_49bbd2cc08e9ac441651afb3631f5377.png
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
2023-02-11T14:05+0300
true
PT0M33S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, antakya, hatay, çadır, видео
video, deprem, antakya, hatay, çadır, видео
Deprem sonrası çadırda kalan depremzede: Bu hayata alışacağız
14:05 11.02.2023 (güncellendi: 14:06 11.02.2023) Abone ol
Antakya’da deprem sonrası evleri yıkılan birçok aile günlerini çadırda kalarak geçiriyor.
Olumsuz hava koşullarından dolayı barınma ve ısınma sorunları yaşayan depremzedeler, kaldıkları çadıra yardım malzemesi bulmaya çalışıyor.
Çocukları ile birlikte çadırda yaşayan bir depremzede, yaşam koşullarıyla ilgili olarak ‘’Çadırdayız yapacağımız bir şey yok, bu hayata alışacağız, geceler soğuk gündüzler iyi geçiyor’’ ifadelerini kullandı.